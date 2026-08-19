اوقات فراغت به فرصتی برای تربیت و توانمندسازی نسل جدید تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بیرانوند ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد ساماندهی اوقات فراغت شهرستان نهاوند، اوقات فراغت را فرصتی مهم برای تربیت، نشاط، مهارتآموزی و ارتقای سلامت روحی و جسمی نوجوانان و جوانان دانست و اظهار کرد: همه دستگاهها باید برای استفاده حداکثری از این فرصت و کاهش آسیبهای اجتماعی پای کار باشند.
وی با تاکید بر پرهیز از موازیکاری ادامه داد: دستگاهها باید ضمن هماهنگی آمار دقیق جامعه هدف و برنامههای خود را مشخص کنند تا یک نوجوان یا جوان در چند آمار مختلف محاسبه نشود و ظرفیتها بهصورت مکمل مورد استفاده قرار گیرد.
فرماندار نهاوند با اشاره به محدودیت اعتبارات، استفاده از امکانات موجود دستگاهها، خیرین، بخش خصوصی، مسئولیت اجتماعی و ظرفیتهای بومی و مردمی را ضروری دانست و افزود: کمک دستگاهها فقط مالی نیست و برای نمونه میتوان از فضاهای آموزشی و ورزشی مدارس در ایام تعطیلی برای اجرای برنامهها استفاده کرد.
وی بر مهارتآموزی در کنار ورزش و فعالیتهای فرهنگی، اردوهای فرهنگی و گردشگری، استفاده از ظرفیت میراث فرهنگی و محیط زیست، آموزشهای امدادی و بهداشتی و تقویت برنامههای دینی و مسجدمحور تاکید کرد.
بیرانوند توجه به کیفیت محتوای برنامهها و نظارت بر مربیان را ضروری دانست و گفت: باید از ظرفیت فضای مجازی برای تولید محتوای سالم و مفید استفاده کنیم و نوجوانان را در برابر آسیبهایی همچون اعتیاد، خشونت و رفتارهای پرخطر با تقویت مهارت «نه گفتن» توانمند سازیم.
وی همچنین بر نقش خانواده، مساجد، پایگاهها و کانونهای فرهنگی و مذهبی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی تاکید کرد و افزود: تجربه نشان داده هرجا فعالیتهای دینی و اعتقادی در خانواده و جامعه پررنگتر بوده آسیبهای اجتماعی نیز کاهش یافته است.
فرماندار نهاوند گفت: با وجود محدودیت منابع نباید فعالیتهای فرهنگی متوقف شود بلکه باید با همدلی، همافزایی دستگاهها و استفاده از ظرفیت خیرین و مردم اوقات فراغت را از یک زمانپرکنی ساده به فرصتی برای تربیت، توانمندسازی و ساختن آینده نسل جدید تبدیل کنیم.
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