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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۴

اوقات فراغت به فرصتی برای تربیت و توانمندسازی نسل جدید تبدیل شود

اوقات فراغت به فرصتی برای تربیت و توانمندسازی نسل جدید تبدیل شود

همدان- فرماندار نهاوند گفت: باید با همدلی، هم‌افزایی دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت خیرین و مردم اوقات فراغت را به فرصتی برای تربیت، توانمندسازی و ساختن آینده نسل جدید تبدیل کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بیرانوند ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد ساماندهی اوقات فراغت شهرستان نهاوند، اوقات فراغت را فرصتی مهم برای تربیت، نشاط، مهارت‌آموزی و ارتقای سلامت روحی و جسمی نوجوانان و جوانان دانست و اظهار کرد: همه دستگاه‌ها باید برای استفاده حداکثری از این فرصت و کاهش آسیب‌های اجتماعی پای کار باشند.

وی با تاکید بر پرهیز از موازی‌کاری ادامه داد: دستگاه‌ها باید ضمن هماهنگی آمار دقیق جامعه هدف و برنامه‌های خود را مشخص کنند تا یک نوجوان یا جوان در چند آمار مختلف محاسبه نشود و ظرفیت‌ها به‌صورت مکمل مورد استفاده قرار گیرد.

فرماندار نهاوند با اشاره به محدودیت اعتبارات، استفاده از امکانات موجود دستگاه‌ها، خیرین، بخش خصوصی، مسئولیت اجتماعی و ظرفیت‌های بومی و مردمی را ضروری دانست و افزود: کمک دستگاه‌ها فقط مالی نیست و برای نمونه می‌توان از فضاهای آموزشی و ورزشی مدارس در ایام تعطیلی برای اجرای برنامه‌ها استفاده کرد.

وی بر مهارت‌آموزی در کنار ورزش و فعالیت‌های فرهنگی، اردوهای فرهنگی و گردشگری، استفاده از ظرفیت میراث فرهنگی و محیط زیست، آموزش‌های امدادی و بهداشتی و تقویت برنامه‌های دینی و مسجدمحور تاکید کرد.

بیرانوند توجه به کیفیت محتوای برنامه‌ها و نظارت بر مربیان را ضروری دانست و گفت: باید از ظرفیت فضای مجازی برای تولید محتوای سالم و مفید استفاده کنیم و نوجوانان را در برابر آسیب‌هایی همچون اعتیاد، خشونت و رفتارهای پرخطر با تقویت مهارت «نه گفتن» توانمند سازیم.

وی همچنین بر نقش خانواده، مساجد، پایگاه‌ها و کانون‌های فرهنگی و مذهبی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد و افزود: تجربه نشان داده هرجا فعالیت‌های دینی و اعتقادی در خانواده و جامعه پررنگ‌تر بوده آسیب‌های اجتماعی نیز کاهش یافته است.

فرماندار نهاوند گفت: با وجود محدودیت منابع نباید فعالیت‌های فرهنگی متوقف شود بلکه باید با همدلی، هم‌افزایی دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت خیرین و مردم اوقات فراغت را از یک زمان‌پرکنی ساده به فرصتی برای تربیت، توانمندسازی و ساختن آینده نسل جدید تبدیل کنیم.

کد مطلب 6921345

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