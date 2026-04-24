به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، این استارت آپ پیش نمایش نسخه های «دیپ سیک V۴پرو» و«دیپ سیک V۴ فلش» را ارائه و توانایی اش برای رقابت پابه پای شرکت های آمریکایی مانند اوپن ای آی و گوگل را به رخ کشید.

نسخه های«V۴پرو» و«V۴ فلش» مانند چت بات های پیشین دیپ سیک مدل هایی با منبع باز هستند. این بدان معناست که توسعه دهندگان می توانند آزادانه این اپ را استفاده و تغییر دهند.

«V۴پرو»از دیگر رقبای منبع باز در زمینه ریاضی و کد نویسی پیشی می گیرد و فقط از مدل «جمینای۳.۱ پرو» عقب تر است که یک مدل بسته است. عملکرد نسخه«پرو» فقط اندکی از «جی پی تی۵.۴» و «جمینای۳.۱ پرو»ضعیف تر است که نشان می‌دهد مسیر توسعه‌ای آن حدود سه تا شش ماه از مدل‌های پیشرفته عقب‌تر است. این شرکت اعلام کرد مدل «فلش» توانایی‌های استدلال مشابهی با نسخه «حرفه‌ای» دارد، در حالی که زمان پاسخ سریع‌تر و قیمت استفاده «بسیار مقرون‌به‌صرفه» را ارائه می‌دهد.