به گزارش خبرنگار مهر، رزمایش بزرگ «جان‌فدا» صبح سه شنبه با حضور اقشار مختلف مردم و گروه‌های مردمی در پیاده‌راه فردوسی سنندج آغاز شد و شرکت‌کنندگان در این مراسم بر اهمیت حفظ وحدت و انسجام ملی و تقویت اقتدار ایران اسلامی تأکید دارند.

در این اجتماع، اقشار مختلف مردم با حضور در کنار یکدیگر، بر همبستگی ملی و ضرورت صیانت از امنیت و استقلال کشور تأکید می‌کنند؛ حضوری که پیام آن، نمایش همراهی مردم با یکدیگر و تأکید بر حفظ انسجام در برابر تهدیدها و چالش‌های پیش‌روی کشور است.

حجت‌الاسلام طائب، رئیس بسیج مستضعفین، سخنران این مراسم است و قرار است در جمع شرکت‌کنندگان در رزمایش بزرگ «جان‌فدا» سخنرانی کند.

این رزمایش در سنندج با مشارکت گروه‌های مختلف مردمی برگزار می‌شود و تأکید بر اقتدار ایران اسلامی، تقویت وحدت و همبستگی ملی و نمایش انسجام مردم از محورهای اصلی پیام این اجتماع به شمار می‌رود.