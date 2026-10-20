کشف کالای قاچاق میلیاردی در عجب شیر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیر کربلایی شامگاه سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماموران یگان امداد و مبارزه با کالای قاچاق شهرستان حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی شهرستان به یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ عامل بار قاچاق مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از خودرو تعداد یک هزار۹۲۶ عدد انواع کیف، کلاه فرنگی، گوش گیر و ۱۰ دستگاه سشوار قاچاق کشف و در این رابطه یک نفر متهم دستگیرو خودرو به مقر انتظامی دلالت داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان عجب شیر با بیان اینکه کارشناسان مربوطه ارزش کالاهای مکشوفه را ۵ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: متهم به همراه پرونده متشکله جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.