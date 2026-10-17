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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۵

کشف لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق ۳ میلیاردی در مرند

کشف لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق ۳ میلیاردی در مرند

مرند- فرمانده انتظامی مرند از کشف انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق به ارزش ۳ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: در اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق، ماموران یگان امداد در مسیر جلفا - مرند به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بررسی از خودروی توقیفی، انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق به مارک خارجی و ارزش ۳ میلیارد ریال کشف کردند.

فرمانده انتظامی مرند با بیان اینکه در این راستا یک نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد اظهار کرد: مبارزه با کالای قاچاق یکی از اولویت های اصلی نیروی انتظامی شهرستان مرند محسوب می شود و از مردم خواست در صورت اطلاع و مشاهده هر گونه موارد مشکوک پلیس را از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مطلع کنند.

کد مطلب 6980575

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