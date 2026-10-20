مدرسه ویژه اوتیسم مرکزی با اعتبار ۱۲۰۰ میلیارد ریال احداث و تجهیز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مظهری پیش از ظهر سه شنبه در آیین افتتاح مدرسه اوتیسم اراک اظهار کرد: احداث مدرسه اوتیسم حاصل تلاش و مشارکت خیرین نیک‌اندیشی است که با عشق و تعهد برای فراهم‌کردن محیطی مناسب برای آموزش و رشد این دانش‌آموزان تلاش کرده‌اند.

وی افزود: این پروژه با مشارکت خیرین، در راستای فراهم‌کردن فضای آموزشی مناسب برای این دانش‌آموزان به بهره‌برداری رسیده است.

مظهری تصریح کرد: برای احداث و تجهیز این مدرسه در مجموع یک هزار و ۲۰۰میلیارد ریال هزینه شده که از این میزان، حدود ۹۰۰ میلیارد ریال به بخش ساختمانی و بیش از ۳۰۰میلیارد ریال به تأمین تجهیزات اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: این مدرسه با زیربنایی در حدود یک‌هزار و ۸۵۰ مترمربع احداث شده و با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای آموزشی دانش‌آموزان دارای اوتیسم، زمینه بهره‌مندی آنان از فضای آموزشی متناسب با شرایط و نیازهایشان را فراهم می‌کند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان مرکزی با تأکید بر ارزش معنوی مشارکت خیرین در ساخت فضاهای آموزشی ویژه تاکید کرد: ارزش واقعی این پروژه را نمی‌توان تنها با ارقام و هزینه‌های عمرانی سنجید؛ چراکه فراهم‌کردن بستر آموزش و پرورش برای دانش‌آموزان دارای اوتیسم، اقدامی ارزشمند و ماندگار است که آثار آن فراتر از محاسبات مادی خواهد بود.

وی افزود: امید است با تداوم این همراهی‌ها، زمینه توسعه فضاهای آموزشی استاندارد و متناسب با نیازهای دانش‌آموزان با شرایط ویژه در استان فراهم شود.