ساخت مدارس ویژه کودکان با نیازهای خاص ۱۰۰درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی پیش از ظهر سه شنبه در آیین افتتاح مدرسه اوتیسم اراک اظهار کرد: خیرین با ساخت مدارس اوتیسم، امید و فرصت تربیت انسان را فراهم می‌کنند.

وی افزود: توجه به کودکان دارای اوتیسم، خانواده‌های آنان، مربیان و همه کسانی که در مسیر تربیت انسان تلاش می‌کنند، اقدامی ارزشمند و ضروری است؛ چراکه این قشر در بسیاری از مواقع کمتر مورد توجه جامعه قرار گرفته‌اند.

مهاجرانی با تأکید بر نقش خانواده‌ها در شکل‌گیری اقدامات خیرخواهانه تصریح کرد: هیچ فرد خیری به‌تنهایی نمی‌تواند کار بزرگی انجام دهد و همراهی خانواده‌ها، به‌ویژه همسران، پشتوانه اصلی فعالیت‌های نیکوکارانه است؛ ازاین‌رو، در تقدیر از اقدامات خیرخواهانه باید نقش همه اعضای خانواده را مورد توجه قرار داد.

وی ادامه داد: نجات یک انسان به معنای نجات یک جهان است و توجه به افرادی که گاهی با نگاه‌های نادرست یا قضاوت‌های منفی مواجه می‌شوند، می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات مثبت و عمیق در جامعه باشد.

سخنگوی دولت با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در حمایت از آموزش کودکان با نیازهای ویژه تاکید کرد: با وجود شرایط دشوار اقتصادی و فشارهای ناشی از جنگ، اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای ساخت مدارس ویژه کودکان با نیازهای خاص در دولت چهاردهم ۱۰۰ درصد افزایش یافته است که این موضوع نشان‌دهنده توجه دولت به این حوزه است.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت خیرین در کنار حمایت‌های دولتی گفت: با وجود تلاش‌های دولت، به‌خوبی می‌دانیم که بدون همراهی انسان‌های نیکوکار نمی‌توان همه نیازهای جامعه را برطرف کرد؛ به همین دلیل، حضور خیرین در توسعه فضاهای آموزشی و فراهم‌کردن امکانات مناسب برای کودکان دارای نیازهای ویژه اهمیت فراوانی دارد.

مهاجرانی با قدردانی از خیرین استان مرکزی ببان کرد: این افراد تنها به ساخت مدرسه اقدام نمی‌کنند، بلکه امید می‌سازند و زمینه پرورش انسان‌هایی را فراهم می‌کنند که در آینده می‌توانند منشأ تحولات بزرگ باشند.

وی با اشاره به افتتاح مدرسه ویژه کودکان اوتیسم در اراک همزمان با روز اراک گفت: ارزش این اقدام زمانی بیشتر نمایان می‌شود که بهره‌برداری از فضای آموزشی و استفاده کودکان از آن در اولویت قرار گیرد. اینکه خیرین ترجیح می‌دهند کودکان هرچه زودتر از امکانات فراهم‌شده بهره‌مند شوند، نشان‌دهنده نگاه مسئولانه و انسان‌دوستانه آنان است.

سخنگوی دولت با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی استان مرکزی افزود: این استان همواره خاستگاه پرورش شخصیت‌های تأثیرگذار در کشور بوده و اقداماتی از این دست نیز در امتداد همان فرهنگ نیک‌اندیشی و مسئولیت اجتماعی قرار دارد.

مهاجرانی تصریح کرد: همان‌طور که هر آجر در استحکام یک دیوار نقش دارد، هر انسان نیز با رفتار و اقدامات خود در ساختن جهان پیرامونش سهمی ایفا می‌کند و اثری از خود به یادگار می‌گذارد.

سخنگوی دولت با اشاره به پیشینه تمدنی ایران گفت: ایران سرزمین تمدن، فرهنگ و ادب است و تداوم این مسیر به همت انسان‌های نیک‌اندیش و مسئولیت‌پذیر وابسته است.

وی با قدردانی از تمامی خیران فعال در حوزه آموزش تاکید کرد: امید است با تداوم همدلی و مشارکت مردم، کشور از شرایط دشوار کنونی عبور کند و زمینه‌های بیشتری برای آموزش، رشد و شکوفایی همه کودکان، به‌ویژه کودکان دارای نیازهای ویژه، فراهم شود.