به گزارش خبرنگار مهر، رضا مظهری پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: با آغاز به کار دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان، مدرسه‌سازی و توسعه فضاهای آموزشی به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دولت مورد توجه قرار گرفت و در همین راستا، نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم آغاز شد.

وی افزود: در قالب این نهضت، بیش از هفت هزار پروژه در سطح کشور تعریف شده است و سهم استان مرکزی از فضاهای آموزشی و جمعیت دانش‌آموزی کشور حدود ۱.۷ درصد برآورد می‌شود.

مظهری تصریح کرد: تاکنون ۱۴۳ پروژه در قالب نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم در استان تعریف شده که از این تعداد، ۸۵ پروژه تا پایان سال ۱۴۰۴ تکمیل شده است.

وی ادامه داد: تا پایان سال ۱۴۰۴، تعداد ۸۵ پروژه در قالب این نهضت تکمیل شد و در گام دوم نیز ۳۹ پروژه برای استان اعلام شده بود که با توجه به اصلاح آمار، ۳۸ پروژه در این مرحله در دستور کار تحویل قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان مهرماه امسال به بهره‌برداری برسد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی تاکید کرد: پس از اجرای گام دوم، حدود ۲۰ پروژه دیگر باقی می‌ماند که در قالب گام بعدی نهضت پیگیری خواهد شد و نهضت مدرسه‌سازی متوقف نخواهد شد و تا تحقق اهداف و تکالیف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه ادامه می‌یابد.

وی افزود: پروژه‌های جدیدی که با مشارکت خیران و مردم تعریف می‌شوند نیز قابلیت قرار گرفتن در چارچوب این نهضت را دارند و با توجه به ظرفیت جذب اعتبارات و مشارکت‌های مردمی، امکان افزایش تعداد پروژه‌ها در مراحل بعدی وجود دارد.

اراک صاحب یکی از مجهزترین مدارس اوتیسم کشور می‌شود

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی از برنامه‌ریزی برای افتتاح مدرسه تخصصی اوتیسم حاج‌آقا همتی در اراک در صورت فراهم بودن شرایط در ۲۸ مهرماه خبر داد و گفت: این مدرسه از نظر امکانات و تجهیزات، یکی از مدارس شاخص و مجهز اوتیسم در کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: این مجموعه از مدارس تخصصی اوتیسم کشور است و با توجه به طراحی و امکانات پیش‌بینی‌شده، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مجهزترین مراکز آموزشی ویژه دانش‌آموزان مبتلا به اوتیسم را دارد.

مظهری تصریح کرد: تکمیل تجهیزات تخصصی، به‌ویژه امکانات کاردرمانی، از جمله نیازهای باقی‌مانده این مدرسه است که قرار است با پیگیری و مساعدت دکتر جمالی تأمین شود.

وی ادامه داد: هم‌زمان با افتتاح مدرسه، برنامه کلنگ‌زنی پارک اوتیسم و خانواده اوتیسم نیز در دستور کار قرار دارد که با هدف حمایت از خانواده‌های دارای فرزند مبتلا به اوتیسم و فراهم کردن امکانات مناسب برای آنان پیش‌بینی شده است.

مظهری تاکید کرد: زمین موردنیاز این پارک در اختیار آموزش‌وپرورش قرار داشت که برای اجرای طرح به شهرداری واگذار شده است و با توجه به پیشنهاد و اعلام آمادگی شهرداری برای اجرای پروژه، پیگیری‌ها با هدف تسریع در آغاز عملیات اجرایی ادامه دارد.

۶ مدرسه و ۲ سالن ورزشی در مجتمع بام ساوه احداث می‌شود

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی با اشاره به پروژه مجتمع آموزشی بام ساوه گفت: این مجموعه با مشارکت حاج ابراهیم عسکریان در زمینی به مساحت ۲۳ هزار مترمربع و با زیربنای پیش‌بینی‌شده ۲۳ هزار مترمربع در حال احداث است.

وی افزود: مجتمع بام ساوه شامل ۶ مدرسه، دو سالن ورزشی و دو ساختمان جانبی با کاربری‌هایی از جمله کارگاه، آزمایشگاه و کتابخانه است و ارزش فعلی این پروژه حدود یک‌هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

مظهری تصریح کرد: بر اساس برنامه اعلام‌شده از سوی خیر پروژه، قرار است دو مدرسه از این مجموعه در ۱۳ آبان‌ماه افتتاح شود.

وی ادامه داد: تکمیل کل مجتمع بام ساوه برای تیرماه سال ۱۴۰۶ و پس از آن پیش‌بینی شده است و اجرای این طرح می‌تواند ظرفیت قابل توجهی به زیرساخت‌های آموزشی و ورزشی شهرستان ساوه اضافه کند.

تأکید بر تجهیز مدارس در کنار توسعه فضاهای آموزشی

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در برنامه‌ریزی‌های آموزشی گفت: توسعه فضاهای آموزشی نباید صرفاً به ساخت ساختمان‌های جدید محدود شود، بلکه تجهیز مدارس موجود و ارتقای امکانات آموزشی نیز باید در اولویت قرار گیرد؛ چراکه در برخی مناطق، ساختمان‌های آموزشی وجود دارند، اما از امکانات و تجهیزات متناسب با نیاز دانش‌آموزان برخوردار نیستند.

وی افزود: در شرایطی که منابع مالی محدود است، باید میان احداث فضاهای جدید و تکمیل تجهیزات مدارس موجود توازن برقرار شود تا اعتبارات با بیشترین اثربخشی در خدمت کیفیت آموزش قرار گیرد.

مظهری با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه در حوزه ساخت مدارس بزرگ‌مقیاس تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، احداث ۲۰۰ مدرسه بزرگ‌مقیاس در سطح کشور پیش‌بینی شده است و این مدارس در قالب مجتمع‌های آموزشی محله‌محور طراحی می‌شوند و باید حداقل ۳۶ کلاس درس داشته باشند.

وی ادامه داد: سهم استان مرکزی از این طرح، بر اساس برآوردهای اولیه، حدود دو تا سه مجتمع آموزشی است که تعداد نهایی آن با توجه به آمار دانش‌آموزی و برنامه‌ریزی‌های مربوط تعیین خواهد شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی تاکید کرد: پیش‌بینی شده است دو مجتمع آموزشی بزرگ‌مقیاس با مشارکت این خیر تا تیرماه سال آینده به مرحله تحویل برسد.

وی افزود: یکی از طرح‌های موردنظر در محدوده شهرک ۸۱۰۰ واحدی اراک قرار دارد که مراحل طراحی آن انجام شده و طرح در فرآیند ارزیابی و داوری تخصصی قرار گرفته است. پروژه‌های بزرگ‌مقیاس باید پس از طراحی توسط مشاوران تخصصی، مراحل داوری در تهران و ارزیابی نهایی در دانشگاه شهید بهشتی را پشت سر بگذارند تا پس از تصویب، وارد مرحله اجرا شوند.

مظهری با اشاره به الزامات زمین برای اجرای این مجتمع‌ها بیان کرد: احداث مدارس بزرگ‌مقیاس به زمین‌هایی با مساحت بیش از ۱۰ هزار مترمربع نیاز دارد و پیش‌بینی زمین مناسب، یکی از الزامات اصلی اجرای این طرح‌هاست.

احداث مجتمع آموزشی فرزانگان اراک با اعتبار اولیه ۶۰۰ میلیارد تومان

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی از برنامه‌ریزی برای احداث مجتمع آموزشی فرزانگان اراک خبر داد و گفت: اعتبار اولیه این پروژه حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است و اجرای آن با استفاده از اعتبارات ملی و در چارچوب برنامه‌های توسعه فضاهای آموزشی دنبال می‌شود.

وی افزود: این مجموعه شامل دو مدرسه ابتدایی دخترانه و پسرانه است و تلاش می‌شود با تسریع در روند اجرا، دست‌کم یکی از بخش‌های پیش‌بینی‌شده تا دهه فجر آماده بهره‌برداری شود.

مظهری تصریح کرد: اجرای طرح‌های آموزشی جدید باید متناسب با نیاز جمعیتی مناطق، توسعه سکونتگاه‌ها و ضرورت دسترسی دانش‌آموزان به امکانات استاندارد انجام شود؛ از این رو، مجتمع‌های آموزشی محله‌محور می‌توانند در کنار افزایش ظرفیت مدارس، به توزیع متوازن‌تر امکانات آموزشی نیز کمک کنند.