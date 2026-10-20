وسعت دریاچه ارومیه ۴ برابر پارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رستمی نژاد در این زمینه با بیان اینکه در مدت مشابه سال گذشته وسعت دریاچه ارومیه به ۴۶۸ کیلومتر مربع رسیده بود و وضعیت مناسبی نداشت، افزود: هم اکنون وست دریاچه نسبت به پارسال بیش از یک هزار و ۴۷۸ کیلومتر مربع افزایش یافته است.

وی همچنین به افزایش ۱.۱ متری تراز دریاچه نیز اشاره و اضافه کرد: تراز نگین فیروزه‌ای ایران به یک هزار و ۲۷۰ متر و ۵۸ سانتی متر رسیده است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان‌غربی ادامه داد: میزان آب دریاچه ارومیه حدود ۱۰ برابر سال گذشته است و هم اکنون ۲.۵۲ میلیارد متر مکعب آب در خود جای داده است.

وی با اشاره به پیش بینی‌های انجام شده نسبت به بارش‌های امسال، بیان کرد: تمامی تلاش‌ها به کار گرفته شده تا با آزادسازی به موقع آب سدها، لایروبی رودخانه‌ها و حفاظت از رودخانه‌های منتهی به دریاچه، مسیر احیای آن تداوم یابد.