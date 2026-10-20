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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۵

وسعت دریاچه ارومیه ۴ برابر پارسال شد

وسعت دریاچه ارومیه ۴ برابر پارسال شد

ارومیه - سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان‌غربی از افزایش چهار برابری وسعت دریاچه ارومیه خبر داد و گفت: وسعت دریاچه به یک هزار و ۹۴۶ کیلومتر مربع رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رستمی نژاد در این زمینه با بیان اینکه در مدت مشابه سال گذشته وسعت دریاچه ارومیه به ۴۶۸ کیلومتر مربع رسیده بود و وضعیت مناسبی نداشت، افزود: هم اکنون وست دریاچه نسبت به پارسال بیش از یک هزار و ۴۷۸ کیلومتر مربع افزایش یافته است.

وی همچنین به افزایش ۱.۱ متری تراز دریاچه نیز اشاره و اضافه کرد: تراز نگین فیروزه‌ای ایران به یک هزار و ۲۷۰ متر و ۵۸ سانتی متر رسیده است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان‌غربی ادامه داد: میزان آب دریاچه ارومیه حدود ۱۰ برابر سال گذشته است و هم اکنون ۲.۵۲ میلیارد متر مکعب آب در خود جای داده است.

وی با اشاره به پیش بینی‌های انجام شده نسبت به بارش‌های امسال، بیان کرد: تمامی تلاش‌ها به کار گرفته شده تا با آزادسازی به موقع آب سدها، لایروبی رودخانه‌ها و حفاظت از رودخانه‌های منتهی به دریاچه، مسیر احیای آن تداوم یابد.

کد مطلب 6983781

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