امیریان: ۱۷ دستگاه خودرو و موتورسیکلت سرقتی در پردیس کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار شهرام امیریان، ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، در تشریح جزئیات کشف ۱۷ دستگاه خودرو و موتورسیکلت سرقتی در پردیس اعلام کرد که گشت‌های انتظامی پردیس طی پنج روز گذشته موفق به شناسایی و کشف این وسایل نقلیه شده‌اند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با اشاره به جزئیات این عملیات اظهار کرد: مأموران گشت انتظامی پردیس با افزایش هوشیاری و بررسی وضعیت خودروها و موتورسیکلت‌های مشکوک و استعلام مشخصات آن‌ها، پنج دستگاه خودرو و ۱۲ دستگاه موتورسیکلت سرقتی را کشف کردند.

امیریان در ادامه درباره اقدامات انجام‌شده پس از کشف این وسایل نقلیه توضیح داد: خودروها و موتورسیکلت‌های مکشوفه به مقر پلیس منتقل شده‌اند و برای اطلاع‌رسانی به مالکان آن‌ها تماس گرفته شده است تا برای انجام مراحل ترخیص وسیله نقلیه خود اقدام کنند.

وی با تأکید بر تداوم برخورد با سارقان خاطرنشان کرد: مقابله قاطع با سرقت و برخورد با مجرمان از برنامه‌های مستمر پلیس است و مأموران انتظامی این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را در سریع‌ترین زمان از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا مأموران برای بررسی موضوع و انجام اقدامات لازم در محل حاضر شوند.