تسهیلات ۴۰۰ همتی صنایع در انتظار تایید بانک مرکزی؛ ۲۷ واحد در اولویت

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی و نوآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اولویت‌بندی و اقدامات لازم برای اعطای تسهیلات ۴۰۰ همتی به واحدهای آسیب‌دیده انجام شده است و برای پرداخت، در انتظار تأیید نهایی بانک مرکزی هستیم.

وی افزود: این تسهیلات به‌صورت مرحله‌ای و در هر مرحله به میزان ۱۰۰ همت برای بازسازی واحدهای صنعتی اختصاص می‌یابد.

شجاعی با اشاره به اولویت‌بندی واحدهای صنعتی براساس شاخص‌های تعیین‌شده، اظهار کرد: با تأیید نهایی بانک مرکزی، فرآیند اجرای این برنامه آغاز خواهد شد. در مرحله نخست، ۲۷ واحد صنعتی که آسیب جدی دیده‌اند و از واحدهای گلوگاهی کشور محسوب می‌شوند، در اولویت قرار دارند و مشمول دریافت نخستین بسته ۱۰۰ همتی تسهیلات خواهند بود.

پیش‌بینی تسهیلات از محل منابع بودجه عمومی

معاون برنامه‌ریزی و نوآوری وزارت صمت همچنین از پیش‌بینی تسهیلات از محل منابع بودجه عمومی خبر داد و گفت: حدود ۶.۵ همت تسهیلات از این محل در نظر گرفته شده است که فرآیند اعطای آن از طریق صندوق سها آغاز خواهد شد.

وی در مصاحبه با صدا و سیما محدودیت‌های ارزی را یکی از موانع بازسازی و نوسازی خطوط تولید دانست و افزود: به‌دلیل محدودیت‌های ارزی، روند نوسازی خطوط تولید با کندی مواجه شده است. در همین زمینه، رایزنی‌هایی با بانک مرکزی در حال انجام است تا امکان تأمین ماشین‌آلات و نوسازی خطوط تولید از محل‌هایی غیر از ارز بانکی و با استفاده از سازوکارهایی مانند سپرده خود و دیگران فراهم شود.

شجاعی تأکید کرد: وزارت صمت در سال جاری تمرکز خود را بر بازسازی واحدهای آسیب‌دیده قرار داده و تخصیص ارز به واحدهای تولیدی نیز با توجه به همین اولویت انجام شده است.