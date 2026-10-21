به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شجاعی در دومین گردهمایی مدیران عامل شرکت‌های شهرک‌های صنعتی سراسر کشور در سال ۱۴۰۵، بر ضرورت هماهنگی برنامه‌های اجرایی با راهبردهای کلان این وزارتخانه تأکید کرد.

شجاعی، افزایش تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، تکمیل زنجیره‌های ارزش، توسعه زیرساخت‌های صنعتی و فناوری و ارتقای بهره‌وری را از اولویت‌های راهبردی وزارت صمت برشمرد.

وی توسعه ظرفیت‌های تولیدی کشور را نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و اجرای مؤثر سیاست‌های صنعتی دانست و چارچوب ملی بازسازی، نوسازی و پیشرفت صنعتی را تشریح کرد و گفت: این برنامه با هدف تقویت توان تولیدی و بهبود وضعیت صنایع کشور، بر هماهنگی میان بخش‌های مختلف و پیگیری اقدامات در سطوح ملی و استانی استوار است.

معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت همچنین با اشاره به عوامل اثرگذار بر تولید صنعتی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، محدودیت تأمین ارز و مواد اولیه، کاهش تقاضا، افزایش هزینه‌های تولید و چالش‌های تأمین انرژی را از مسائل پیش‌روی بخش صنعت عنوان کرد.

بر اساس اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، شجاعی در ادامه از پیش‌بینی بسته حمایتی ۴۰۰ همتی برای پشتیبانی از واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: این بسته در چهار مرحله ۱۰۰ همتی طراحی شده است و پیگیری مراحل اجرایی و معرفی واحدهای مشمول به شبکه بانکی برای بهره‌مندی از حمایت‌ها ادامه دارد.

دومین گردهمایی مدیران عامل شرکت‌های شهرک‌های صنعتی سراسر کشور با هدف تبیین سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت صمت، بررسی چالش‌های اجرایی و تبادل نظر درباره مسائل شرکت‌های استانی برگزار شده و تا فردا ادامه دارد. در این نشست، مدیران و مسئولان بخش‌های مختلف سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز گزارش عملکرد و برنامه‌های حوزه‌های تخصصی خود را ارائه می‌کنند.