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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵

بازی‌های پارا آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

شاهین ایزدیار از کسب مدال بازماند؛ ضیغمی نژاد برنز گرفت

شاهین ایزدیار از کسب مدال بازماند؛ ضیغمی نژاد برنز گرفت

مسابقات پاراشنای ۲۰۰ متر مختلط کلاس sm۱۰ با کسب جایگاه های سوم و چهارم برای سینا ضیغمی نژاد وشاهین ایزدیار همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از مسابقات پاراشنای پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ نمایندگان کشورمان در فینال رشته ۲۰۰ متر مختلط انفرادی مردان کلاس SM۱۰ به مصاف حریفانشان رفتند.

سینا ضیغمی‌نژاد و شاهین ایزدیار به رقابت با ۵ شناگر دیگر از کشورهای فیلیپین،‌ ژاپن و قزاقستان پرداختند که ضیغمی‌نژاد با زمان ۲:۲۳:۴۴ به مدال برنز رسید. ایزدیار هم با زمان ۲:۲۶:۸۷ چهارم شد.

مدال‌های طلا و نقره به ترتیب به شناگران ژاپن و قزاقستان با زمان‌های ۲:۱۸:۱۱ و ۲:۲۱:۶۱ رسید.

ضیغمی‌نژاد و ایزدیار روز گذشته نیز صاحب یک مدال طلا و یک نقره شده بودند.

کد مطلب 6983884

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