شاهین ایزدیار از کسب مدال بازماند؛ ضیغمی نژاد برنز گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از مسابقات پاراشنای پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ نمایندگان کشورمان در فینال رشته ۲۰۰ متر مختلط انفرادی مردان کلاس SM۱۰ به مصاف حریفانشان رفتند.



سینا ضیغمی‌نژاد و شاهین ایزدیار به رقابت با ۵ شناگر دیگر از کشورهای فیلیپین،‌ ژاپن و قزاقستان پرداختند که ضیغمی‌نژاد با زمان ۲:۲۳:۴۴ به مدال برنز رسید. ایزدیار هم با زمان ۲:۲۶:۸۷ چهارم شد.



مدال‌های طلا و نقره به ترتیب به شناگران ژاپن و قزاقستان با زمان‌های ۲:۱۸:۱۱ و ۲:۲۱:۶۱ رسید.



ضیغمی‌نژاد و ایزدیار روز گذشته نیز صاحب یک مدال طلا و یک نقره شده بودند.