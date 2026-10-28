برگزیدگان لیگ کتابخوانی «مسجد، محله و کتابخانه» در بوشهر معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فینال لیگ کتابخوانی «مسجد، محله و کتابخانه» با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، تقویت ارتباط میان کتابخانه‌های عمومی و مساجد و افزایش مشارکت کودکان و نوجوانان در فعالیت‌های کتابخوانی، طی روزهای سوم تا پنجم آبان‌ماه ۱۴۰۵ در استان بوشهر برگزار شد.

مرحله نهایی این رقابت‌ها در شهرستان دشتستان در کتابخانه عمومی شهید بهشتی، در شهرستان دشتی در کتابخانه عمومی حقایق‌نگار خورموج و در شهرستان بوشهر در کتابخانه عمومی بانو مصلحیان برگزار شد.

داوری این رقابت‌ها را سعیده سلیمی، نویسنده کودک و نوجوان و دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، و فاطمه بناری، کارشناس فرهنگی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر، بر عهده داشتند.

در مجموع، ۲۰ تیم در لیگ کتابخوانی «مسجد، محله و کتابخانه» در استان بوشهر شرکت کردند و پس از برگزاری مرحله نهایی و داوری، تیم‌های برتر در دو بخش کودک و نوجوان معرفی شدند.

در بخش کودک، تیم حنانه محمدی با همراهی زهرا علی‌پور و آناهید طاهرزاده رتبه نخست را کسب کرد. تیم زهرا رجبی با حضور نازنین زهرا شکری و زهرا یعقوبی در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم کامران هیربدی به همراه مهدیار نوبخت و بردیا زارعی رتبه سوم را به دست آورد.

در بخش نوجوان نیز تیم بهار جدکاره با همراهی فاطمه صادقی و فاطمه سادات موسوی رتبه نخست را کسب کرد. تیم ساجده سادات موسوی با حضور سارینا جداره و سامینا جدکاره نیز رتبه دوم این بخش را به دست آورد.

تیم‌های برگزیده این رقابت‌ها در مراسم استانی هفته کتاب که در آبان‌ماه در شهر بوشهر برگزار می‌شود، مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. سایر تیم‌های شرکت‌کننده نیز شایسته تقدیر شناخته شده‌اند و لوح سپاس و هدایایی به آنان اهدا خواهد شد.

لیگ کتابخوانی «مسجد، محله و کتابخانه» از سوی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با مشارکت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و ویژه اعضای کتابخانه‌های عمومی و مساجد برگزار شد.

این طرح با هدف ایجاد فضایی رقابتی و فرهنگی، تقویت ارتباط میان کتابخانه‌ها و مساجد و فراهم‌کردن زمینه انس بیشتر کودکان و نوجوانان با کتاب و مطالعه اجرا شده است.

در این طرح، کودکان هفت تا ۱۱ سال با محوریت داستان‌های اخلاقی، تاریخی و علمی ساده و نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ سال با محوریت رمان‌های آموزنده، زندگی‌نامه شخصیت‌ها و کتاب‌های علمی و تجربی به مطالعه و کتابخوانی دعوت شدند.