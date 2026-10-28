هشدار دریایی سطح زرد در استان بوشهر صادر شد

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار دریایی سطح زرد در استان خبر داد و افزود: ز مان شروع این هشدار پنجشنبه هفتم و پایان آن جمعه هشتم آبان ماه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: بارش پراکنده باران و رعدوبرق، تندباد لحظه ای (گاهی بیش از ۴۵ کیلومتر در ساعت) و احتمال افزایش موقت ارتفاع موج دریا (در هنگاه وزش تندباد به صورت موقت بیش از ۱۵۰ سانتی‌متر) از مخاطرات این هشدار است.

وی گفت: منطقه اثر این هشدار سواحل و فراساحل استان بوشهر خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: افزایش موقت ارتفاع موج خلیج فارس، اختلال در ترددهای دریایی شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، خطر غرق‌شدن شناگران در مناطق تحت تأثیر از اثرات این مخاطره است.

وی گفت: احتیاط و اجتناب از ترددهای دریایی غیر ضروری به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، ممنوعیت شنا، اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می شود.