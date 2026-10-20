معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی استان، امروز اختلاف دمای محسوسی بین نقاط مختلف چهارمحال و بختیاری مشاهده شد. شهرکرد با حداقل دمای ۲ درجه، شرایط نسبتاً خنکی را تجربه کرد، در حالی که مناطق جنوبی و گرمسیری استان، به‌ویژه سرخون، دمای بسیار بالاتری را ثبت نمودند.

وی افزود: همچنین بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که طی ساعات آینده وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در برخی مناطق استان پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند منجر به خیزش گرد و خاک محلی و انتقال گرد و غبار به نواحی مختلف شود. شهروندان به‌ویژه گروه‌های حساس مانند بیماران تنفسی، کودکان و سالمندان توصیه می‌شود در صورت خروج از منزل از ماسک مناسب استفاده کنند و از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری نمایند.

نوروزی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جوی حاکم، رانندگان در محورهای مواصلاتی استان به‌خصوص مناطق مستعد گرد و خاک، با احتیاط بیشتری تردد کنند، زیرا کاهش دید افقی می‌تواند خطرآفرین باشد. کشاورزان و باغداران نیز نسبت به محافظت از محصولات خود در برابر وزش باد اقدام کنند. هواشناسی استان به طور مستمر وضعیت را رصد می‌کند و در صورت تغییر شرایط، اطلاع‌رسانی‌های لازم انجام خواهد شد.



