«گربه سگ؛ نتانیاهو و ترامپ» طرح جدید شجاعی طباطبایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اثر کارتونی جدید سیدمسعود شجاعی طباطبایی هنرمند کاریکاتوریست منتشر شد.

در این اثر، شجاعی طباطبایی، با الگو گرفتن از انیمیشن «گربه سگ» و با قرار دادن ترامپ و نتانیاهو در ۲ سر آن تصویر کرده است.

وی در توضیح این اثر نوشته است:

«ترامپ در تروث‌سوشال: بدون نتانیاهو هرگز!

یکی از دیگری تعریف می‌کند، آن یکی برایش کف می‌زند؛ هر ۲ از جنگ حرف می‌زنند و دیگری را شریک صلح معرفی می‌کنند!

انگار ۲ سر روی یک بدن‌اند؛ یکی کبریت می‌کشد و دیگری بنزین می‌ریزد!

حکایت همان است: سگ زرد برادر شغال است!

فقط مانده از این رفاقت جنگی، جایزه صلح نوبل هم به خودشان بدهند!»