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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲

«گربه سگ؛ نتانیاهو و ترامپ» طرح جدید شجاعی طباطبایی شد

«گربه سگ؛ نتانیاهو و ترامپ» طرح جدید شجاعی طباطبایی شد

مسعود شجاعی طباطبایی، کارتون جدید خود را با الگو گرفتن از انیمیشن «گربه سگ» و با قرار دادن ترامپ و نتانیاهو در ۲ سر آن تصویر کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اثر کارتونی جدید سیدمسعود شجاعی طباطبایی هنرمند کاریکاتوریست منتشر شد.

در این اثر، شجاعی طباطبایی، با الگو گرفتن از انیمیشن «گربه سگ» و با قرار دادن ترامپ و نتانیاهو در ۲ سر آن تصویر کرده است.

وی در توضیح این اثر نوشته است:

«ترامپ در تروث‌سوشال: بدون نتانیاهو هرگز!

یکی از دیگری تعریف می‌کند، آن یکی برایش کف می‌زند؛ هر ۲ از جنگ حرف می‌زنند و دیگری را شریک صلح معرفی می‌کنند!

انگار ۲ سر روی یک بدن‌اند؛ یکی کبریت می‌کشد و دیگری بنزین می‌ریزد!

حکایت همان است: سگ زرد برادر شغال است!

فقط مانده از این رفاقت جنگی، جایزه صلح نوبل هم به خودشان بدهند!»

کد مطلب 6983916
آزاده فضلی

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