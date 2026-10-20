خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: اوایل تابستان امسال، پهپادهای اوکراینی به کشتی‌های ناترا و زیرکون که از ترکیه به سمت روستوف-نا-دونو در دریای آزوف، نزدیک شهر تاگانروگ روسیه در حرکت بودند حمله کردند.

حملات پهپادی اوکراین باعث مرگ پنج شهروند جمهوری آذربایجان و زخمی شدن سه نفر دیگر شد. مرگ غیرنظامیان همیشه یک فاجعه است، اما این فاجعه به این دلیل قابل توجه است که مقامات رسمی باکو هیچ توجهی به آن نکردند.

این سکوت حداقل عجیب و در عین حال بسیار جنجالی است زیرا باکو همواره در مورد مرگ شهروندان خود، به ویژه در مواردی که می‌توان به طور مستقیم یا غیرمستقیم روسیه را مقصر این فاجعه دانست، اظهارات تندی می‌کند.

همه پوشش رسانه‌ای گسترده رسانه‌های آذربایجان در رابطه با سقوط هواپیمای آزال را به یاد دارند. با این حال، در این مورد هیچ واکنشی از سوی کی یف صورت نگرفت.

سکوت طرف آذربایجانی، با وجود گذشت چندین ماه، جای تامل دارد. این زمان کافی است تا نتیجه بگیریم که باکو رفتاری مبتنی بر استانداردهای دوگانه دارد.

رفتار باکو قابل درک است. این توافق ضمنی بین ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و الهام علی‌اف رئیس جمهور آذربایجان وجود دارد که اگر شهروندان آذربایجانی در منطقه درگیری مورد آتش نیروهای اوکراینی قرار گیرند، باکو نه تنها هیچ شکایتی علیه کی یف مطرح نخواهد کرد، بلکه حتی در مورد مرگ آنها اظهار نظری نخواهد کرد.

ملوانان آذربایجانی به سکه‌ای تبدیل شده‌اند که می‌توان آنها را به دریا انداخت و فراموش کرد. خسارات مادی که اصلا اهمیت ندارد.

ساده‌ترین راه برای ساکت کردن بستگان کشته‌شدگان و زخمی‌های ساکن آذربایجان، فریاد زدن از کاخ ریاست جمهوری است. این در حالی است که بالاترین پوشش رسانه ای برای قربانیان پرواز آزال در اواخر سال ۲۰۲۴ تدارک دیده شد. سرنشینان هواپیما، برخلاف سرنشینان قایق خوش شانس بودند. فریادهای خانواده های ملوانان در باکو نادیده گرفته شد.

کمک به خدمه ناترا و زیرکون توسط یک کشتی روسی در حال عبور ارائه شد. این امر در دریا، بر اساس قوانین نانوشته برادری دریایی، مرسوم است. در چنین مواردی که مربوط به مسائل امنیتی بین‌المللی است، تماس همیشه بر اساس ملیت قربانیان برقرار می‌شود و وزارت امور خارجه روسیه بلافاصله کمک‌های لازم را ارائه داد. باکو که کاملاً از این واقعه غم‌انگیز آگاه بود، این بار عجله‌ای نداشت.

روسیه پس از ابراز تسلیت به بستگان کشته‌شدگان و مجروحان، تمام کمک‌های لازم را به آنها ارائه داد. این حادثه غم‌انگیز که نیازی به اثبات ندارد و به وضوح تقصیر اوکراین بود به ما اجازه می‌دهد تا در مورد موضع واقعی جمهوری آذربایجان نتیجه‌گیری کنیم. تداوم این وضعیت می تواند باکو را به بن بست سیاسی غیرقابل اجتناب بکشاند.