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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶

برداشت برنج در ایذه آغاز شد

برداشت برنج در ایذه آغاز شد

اهواز ـ مدیر جهاد کشاورزی ایذه از آغاز عملیات برداشت برنج در مزارع این شهرستان و بازدید از کمباین‌های فعال با هدف پیگیری تأمین سوخت مورد نیاز ماشین‌آلات برداشت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال غریبوند پیش از ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: هم‌زمان با آغاز عملیات برداشت برنج در مزارع شهرستان، از کمباین‌های فعال بازدید شد؛ این بازدید با هدف بررسی روند فعالیت کمباین‌ها و پیگیری تأمین سوخت مورد نیاز ماشین‌آلات برداشت انجام گرفت.

‌وی با بیان اهمیت برداشت به‌موقع محصول برنج افزود: تسهیل دسترسی کمباین‌داران به سوخت مورد نیاز و حمایت از روند برداشت محصول، از اولویت‌های مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان است.

‌مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ایذه تصریح کرد: این اقدامات با هدف تسریع عملیات برداشت، کاهش خسارت‌های احتمالی و حمایت از کشاورزان منطقه در فصل برداشت انجام می‌شود.

کد مطلب 6984001

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