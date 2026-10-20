برداشت برنج در ایذه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلال غریبوند پیش از ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: هم‌زمان با آغاز عملیات برداشت برنج در مزارع شهرستان، از کمباین‌های فعال بازدید شد؛ این بازدید با هدف بررسی روند فعالیت کمباین‌ها و پیگیری تأمین سوخت مورد نیاز ماشین‌آلات برداشت انجام گرفت.

‌وی با بیان اهمیت برداشت به‌موقع محصول برنج افزود: تسهیل دسترسی کمباین‌داران به سوخت مورد نیاز و حمایت از روند برداشت محصول، از اولویت‌های مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان است.

‌مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ایذه تصریح کرد: این اقدامات با هدف تسریع عملیات برداشت، کاهش خسارت‌های احتمالی و حمایت از کشاورزان منطقه در فصل برداشت انجام می‌شود.