آغاز برداشت غلات از مزارع شهرستان شهرکرد

علی شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز برداشت غلات در سطح مزارع شهرستان اظهار داشت: آنچه مسلم است، جذابترین و ارزشمندترین بخش هر فعالیت کشاورزی، کسب نتیجه تلاش چندینماهه کشاورزان و برداشت محصول است. از اینرو لازم است با برنامهریزی دقیق، هماهنگی لازم میان بهرهبرداران، کمباینداران و کارشناسان فنی انجام شود تا عملیات برداشت با کمترین میزان ضایعات و در کوتاهترین زمان ممکن به انجام برسد.
وی افزود: کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان شهرکرد در طول دوره برداشت بهصورت مستمر بر روند عملیات نظارت داشته و توصیههای فنی لازم را به کشاورزان ارائه میکنند تا ضمن حفظ کیفیت محصول، از هدررفت تولید نیز جلوگیری شود.
شریفی با تأکید بر اهمیت نقش ماشینآلات در برداشت بهموقع محصولات گفت: بازبینی و تنظیم دقیق کمباینها پیش از ورود به مزارع، نقش بسزایی در کاهش ریزش دانه و افزایش کیفیت برداشت دارد. تمامی کمباینهای فعال در شهرستان پیش از آغاز فصل برداشت مورد بازدید و کنترل فنی قرار گرفتهاند و اکیپ برداشت نیز در طول فصل برداشت بر عملکرد آنها نظارت خواهند داشت.
وی همچنین از کشاورزان خواست در صورت مشاهده هرگونه نقص فنی در ماشینآلات یا نیاز به مشاوره، موضوع را از طریق مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پیگیری کنند تا خدمات لازم در سریعترین زمان ممکن ارائه شود.
گفتنی است برداشت غلات در شهرستان شهرکرد طی روزهای آینده با توجه به شرایط اقلیمی و زمان رسیدگی مزارع در نقاط مختلف شهرستان ادامه خواهد داشت و پیشبینی میشود با همکاری کشاورزان، کارشناسان و بهرهگیری از ماشینآلات استاندارد، محصول امسال با کیفیت مطلوب و حداقل ضایعات برداشت شود.
نظر شما