به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور، بخشدار ویژه خارگ، در نشست با رئیس اداره بندر و دریانوردی این جزیره، از اقدامات و خدمات این مجموعه در حوزه مدیریت ترددهای دریایی و تسهیل رفت‌وآمد مسافران قدردانی کرد.

حسین‌پور با اشاره به اهمیت حمل‌ونقل دریایی در تأمین نیازهای ارتباطی جزیره خارگ اظهار کرد: تردد دریایی از زیرساخت‌های حیاتی خارگ به شمار می‌رود و مدیریت این حوزه مستلزم تدبیر، هماهنگی و توجه هم‌زمان به ایمنی سفرها و نیازهای مردم است.

وی افزود: مدیریت تردد شناورها در شرایط مختلف دریایی، نیازمند تصمیم‌گیری دقیق و هماهنگی مستمر میان مجموعه‌های مسئول است تا ضمن رعایت الزامات ایمنی، روند جابه‌جایی مسافران و ارائه خدمات دریایی با نظم و کیفیت مطلوب ادامه یابد.

بخشدار ویژه خارگ با قدردانی از تلاش کارکنان اداره بندر و دریانوردی تصریح کرد: خدمات ارائه‌شده در حوزه دریا و دریانوردی نقش مهمی در استمرار ارتباط جزیره با سرزمین اصلی دارد و پیگیری مسائل این بخش باید با هدف رفع مشکلات و ارتقای سطح خدمات‌رسانی دنبال شود.

حسین‌پور همچنین بر ضرورت تعامل میان بخشداری و مجموعه بندر و دریانوردی برای بررسی مسائل و چالش‌های موجود تأکید کرد و خواستار تداوم هماهنگی‌ها در راستای بهبود شرایط تردد دریایی و پاسخ‌گویی به نیازهای ساکنان جزیره شد.