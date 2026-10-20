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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۹

کشف ۲۹ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بندرلنگه

کشف ۲۹ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بندرلنگه

بندرلنگه - فرمانده انتظامی شهرستان بندرلنگه از کشف ۲۹ هزار لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در محور پارسیان به بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یزدان ویسی، اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان بندرلنگه در ادامه اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هنگام گشت‌زنی و کنترل محور پارسیان به سمت بندرعباس به یک دستگاه کامیون کشنده تانکر حمل سوخت مشکوک شدند و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن کامیون و بازرسی از آن ۲۹ هزار لیتر گازوئیل قاچاق فاقد اسناد و مدارک قانونی را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرلنگه ارزش سوخت قاچاق کشف شده را بنا بر اعلام کارشناسان اقتصادی ۱۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6984051

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