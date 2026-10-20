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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴

کرملین: روسیه و آمریکا باید مذاکرات ثبات راهبردی را آغاز کنند

کرملین: روسیه و آمریکا باید مذاکرات ثبات راهبردی را آغاز کنند

سخنگوی کرملین با هشدار درباره نبود چارچوب حقوقی برای ثبات راهبردی در جهان، خواستار آغاز هرچه سریع‌تر مذاکرات میان روسیه و آمریکا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز سه‌شنبه اعلام کرد روسیه و آمریکا باید در آینده نزدیک مذاکرات مربوط به ثبات راهبردی را آغاز کنند.

پسکوف پیش‌بینی کرد این مذاکرات به‌ اندازه‌ای پیچیده خواهند بود که مدت‌زمان زیادی طول بکشند. او همچنین گفت موضوع ثبات راهبردی باید در نشست دو جانبه احتمالی آینده میان دو کشور مطرح شود.

سخنگوی کرملین هشدار داد که جهان در حال حاضر از چارچوب حقوقی لازم در زمینه ثبات راهبردی برخوردار نیست و این وضعیت «بسیار خطرناک» است.

پسکوف در واکنش به دیدار پیش‌روی استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین هم گفت مسکو امیدوار است ویتکاف نتایج این دیدار را به ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه منتقل کند و پس از آن نیز به مسکو سفر کند.

وی تأکید کرد که روسیه همواره چنین دیدارهایی را بسیار مهم، به‌موقع و معنادار می‌داند.

کد مطلب 6984158

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