به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رسانه‌های کره جنوبی روز سه‌شنبه گزارش دادند سئول در پی اختلاف با اوکراین بر سر انتقال دو سرباز اسیر کره شمالی، تصمیم گرفته است شماری از کارکنان دیپلماتیک خود را از سفارت این کشور در کی‌یف خارج کند.

روزنامه چوسان دیلی گزارش داد این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که پارک کی‌چانگ، سفیر کره جنوبی در اوکراین در ۸ اکتبر (۱۶ مهر) به سئول فراخوانده شد.

این اختلاف پس از آن آغاز شد که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در سخنرانی ۲۳ سپتامبر (۱ مهر) خود در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد کی‌یف دو سرباز اسیر کره شمالی را به کره جنوبی منتقل کرده است.

سئول اوکراین را به نقض توافق محرمانگی متهم کرده است؛ توافقی که به گفته مقام‌های کره جنوبی، با هدف جلوگیری از افشای انتقال اسرا و حفاظت از جان آنها و خانواده‌هایشان در کره شمالی منعقد شده بود. مقام‌های اوکراینی وجود چنین توافقی را رد کرده‌اند.

پارک دو سون، سخنگوی وزارت خارجه کره جنوبی روز سه‌شنبه اعلام کرد تصمیم به کاهش کارکنان دیپلماتیک با توجه به تداوم تهدید حملات هوایی در سراسر اوکراین و دشواری تضمین امنیت آنان اتخاذ شده است.

او گفت با وجود فراخواندن سفیر، اقدامات پیشگیرانه مورد انتظار از سوی اوکراین انجام نشده است.

به گفته این سخنگو، ارتباطات دیپلماتیک از طریق سفیر موقت ادامه خواهد یافت و تمامی کارکنان کنسولی در اوکراین باقی می‌مانند تا از شهروندان کره جنوبی حمایت کنند.

بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی کره جنوبی و کشورهای غربی، کره شمالی هزاران نیروی نظامی برای پشتیبانی از جنگ روسیه علیه اوکراین اعزام کرده است.