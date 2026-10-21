حبیب‌الله اخلاقی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی کشتی فرنگی امید ایران در رقابت‌های جهانی لاس‌وگاس اظهار داشت: خدا را شکر بچه‌ها توانستند عنوان قهرمانی را به دست بیاورند. با توجه به شرایطی که وجود داشت و همچنین حضور تیم روسیه در این دوره از مسابقات، این قهرمانی ارزشمند بود. بدون شک نزدیکی بازی‌های آسیایی، مسابقات جهانی امیدها و رقابت‌های جهانی بزرگسالان در قزاقستان، کار را برای فدراسیون و کادرهای فنی دشوار کرده است. هماهنگ کردن برنامه‌ها و آماده‌سازی سه تیم مختلف کار ساده‌ای نبود. در حالی که تیم‌های اعزامی به بازی‌های آسیایی و مسابقات جهانی تا حد زیادی ترکیب‌های مستقلی داشتند اما خوشبختانه فدراسیون توانست شرایط حضور کشتی‌گیران را در این رقابت‌ها فراهم کند.

قهرمانی امیدها حاصل تلاش مجموعه کشتی بود

اخلاقی با اشاره به عملکرد انفرادی کشتی‌گیران ایران در مسابقات جهانی امیدها تصریح کرد: برخی از کشتی‌گیران ما تجربه زیادی نداشتند و مشکلاتی هم برایشان به وجود آمد. برای مثال، محمد عشیری درگیر بیماری شد و با ضعف بدنی مواجه بود؛ در شرایطی که می‌توانست نتیجه بهتری بگیرد. با این حال، در مجموع عملکرد بچه‌ها قابل قبول بود و کشتی‌گیرانی مانند عرفان جرکنی و یاسین یزدی نیز نتایج خوبی کسب کردند.

کارشناس کشتی فرنگی افزود: در وزن ۹۷ کیلوگرم، سیدی کشتی‌های خوبی گرفت و فتحی نیز باید تجربه بیشتری به دست بیاورد. ما در وزن سنگین از مدعیان کشتی دنیا هستیم و این جایگاه باید در همه رده‌های سنی حفظ شود. در وزن ۱۳۰ کیلوگرم در رده جوانان امیرحسین عبدولی نیز کسب عنوان قهرمانی جهان را داشت. آنها باید تجربه کسب کنند.به نظرم نقطه قوت کشتی فرنگی در سنگین وزن است و ایران با حضور فردین هدایتی، امین میرزازاده جزو مدعیان محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در مجموع، قهرمانی تیم‌های آزاد و فرنگی امید ایران اتفاق بسیار خوبی بود. در کشتی فرنگی تا روز پایانی، خیلی از افراد امید چندانی به قهرمانی تیم نداشتند، اما نتایج کشتی‌های پایانی سرنوشت مسابقات را تغییر داد. این شرایط را پیش از این هم تجربه کرده بودیم؛ در مسابقات جهانی مجارستان ۲۰۱۹ که اولین بار تیم قهرمان شد هم چنین شرایطی داشتیم و کار به روزهای پایانی کشیده شده بود. در آن مسابقات محمدرضا گرایی، ساروی کشتی گرفتند اما همه چیز به مسابقات پایانی گره خورده بود. خدا را شکر این مسابقات هم در لحظات پایانی با قهرمانی ایران به پایان رسید. مردم حتی با وجود برگزاری مسابقات در ساعات پایانی شب، نتایج را دنبال می‌کردند و از موفقیت کشتی‌گیران خوشحال بودند. باید از ورزشکاران، مربیان تیم ملی، مربیان سازنده در شهرستان‌ها و باشگاه‌ها و همچنین فدراسیون کشتی که در این شرایط زمینه اردوها و اعزام‌ها را فراهم می‌کند، تشکر کرد.

کار تیم بزرگسالان در قزاقستان دشوارتر است

کارشناس کشتی فرنگی با اشاره به دشواری رقابت‌های جهانی بزرگسالان در قزاقستان خاطرنشان کرد: در این چند سال اخیر، غیبت کشتی‌گیران روس در برخی رقابت‌های بین‌المللی باعث شد تعدادی از کشتی‌گیران آنها در کشورهای دیگر حضور پیدا کنند. در نتیجه در بعضی کشورها کشتی‌گیرانی با سابقه و توان فنی روسی دیده می‌شوند و این موضوع سطح رقابت را بالاتر برده است.

وی با اشاره به وضعیت تیم ملی کشتی فرنگی ایران گفت: با این حال نفراتی هم در کشتی فرنگی برای مسابقات جهانی اعزام می‌شوند جزو بهترین‌ها هستند. پیام احمدی نایب قهرمان جهان شده و علی احمدی‌وفا در تورنمنت مغولستان به مدال طلا رسید و هر دو توانایی خود را نشان دادند. محمد کشتکار در وزن ۶۳ کیلوگرم پخته‌تر شده و در مسابقات جهانی توانست کشتی‌گیران مطرحی را شکست دهد و به مدال برنز برسد. سعید اسماعیلی نیز در وزن ۶۷ کیلوگرم در حال حاضر از بهترین کشتی‌گیران فرنگی دنیاست.

اخلاقی درباره سایر ملی‌پوشان ایران اظهار داشت: البته این مسائل نباید انتظارات را از کشتی‌گیران بالا ببرد چون به هر حال کشتی ورزش لحظه‌هاست و هیچ چیز قابل پیش‌بینی نیست و پیروزی یک کشتی‌گیر به عوامل زیادی بستگی دارد. با این حال من امیدوارم بهترین نتیجه در مسابقات جهانی قزاقستان برای کشتی فرنگی ایران رقم بخورد. ما کشتی‌گیران خیلی خوبی داریم. دانیال سهرابی در وزن ۷۲ کیلوگرم کشتی‌گیر توانمندی است و علی اسکو نیز پس از عبور از رقابت‌های داخلی دشوار توانست به دوبنده تیم ملی برسد. در وزن ۸۷ کیلوگرم نیز علیرضا مهمدی از کشتی‌گیران مطرح ماست. غلامرضا فرخی در وزن ۸۲ کیلوگرم و همچنین محمدهادی ساروی و فردین هدایتی در اوزان سنگین از نقاط قوت تیم ملی محسوب می‌شوند.

وی افزود: به اعتقاد من، هر ۱۰ ملی‌پوش فرنگی ایران ظرفیت کسب مدال طلا را دارند، اما این به معنای قطعی بودن نتیجه نیست. در کشتی عوامل مختلفی مانند شرایط بدنی، وزن‌کشی، تمرینات، استراحت و آمادگی روز مسابقه در نتیجه نهایی تأثیرگذار است.

فرخی می‌تواند در قزاقستان جبران کند

کارشناس کشتی فرنگی درباره شکست غلامرضا فرخی در بازی‌های آسیایی و انتظارات از او در مسابقات جهانی گفت: برای ارزیابی دقیق شرایط یک کشتی‌گیر باید وضعیت وزنی، تمرینات و شرایط اردوهای او را بررسی کرد. من از نزدیک در جریان تمام جزئیات آماده‌سازی تیم نیستم و مسابقات را از دور دنبال می‌کنم، اما با بررسی کشتی‌های سال گذشته و امسال فرخی، معتقدم اگر شرایط بدنی و آمادگی او مطلوب باشد، می‌تواند مانند سال گذشته روز خوبی را برای خودش و کشتی ایران رقم بزند.

اخلاقی تأکید کرد: امیدوارم عوامل مختلف دست به دست هم بدهند تا کشتی‌گیران ایران بتوانند در قزاقستان عملکرد خوبی داشته باشند و از عنوان قهرمانی دوره قبل خود دفاع کنند. هرچند قهرمانی تیم امید امیدواری زیادی ایجاد کرده است، مسابقات جهانی بزرگسالان سطح و شرایط متفاوتی دارد و برای موفقیت در آن باید همه عوامل آماده‌سازی به‌درستی کنار هم قرار بگیرند.

دعوت برزیل از تیم‌های کشتی ایران برای اردوی مشترک

اخلاقی همچنین با اشاره به مسابقات جهانی ورزش دانش‌آموزی در برزیل اظهار داشت: رقابت‌های ژیمنازیاد در برزیل را پیش رو داریم که به صورت گیمز برگزار می‌شود و در قالب بازی‌های چندرشته‌ای در شهر ریو برگزار می‌شود. تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی ایران نیز با همکاری فدراسیون کشتی و فدراسیون ورزش دانش‌آموزی برای حضور در این مسابقات ثبت‌نام کرده‌اند و در حال آماده‌سازی هستند. این مسابقات می‌تواند میدان مناسبی برای کسب تجربه کشتی‌گیران نوجوان باشد. در این رویداد، مجموع مدال‌های رشته‌های مختلف نیز در نتایج کاروان‌ها اهمیت دارد و امیدواریم هم تیم‌های کشتی و هم کاروان ورزشی ایران بتوانند نتایج خوبی کسب کنند.

وی درباره زمان برگزاری این رقابت‌ها گفت: مسابقات از ۱۲ تا ۱۵ آذرماه برگزار می‌شود. فدراسیون کشتی برزیل نیز با توجه به ارتباط و همکاری دوستانه‌ای که با ما دارد، پیگیر برگزاری اردوی مشترک پیش از این رقابت‌هاست. با توجه به اینکه مسابقات پان‌آمریکن پیش از رقابت‌های جهانی دانش‌آموزی برگزار می‌شود، فدراسیون کشتی برزیلی تمایل دارد تیم‌های حاضر را برای برگزاری اردو در این کشور نگه دارد. از تیم ایران نیز برای حضور در این اردو دعوت شده است و این دعوت به‌صورت افتخاری انجام شده است. در حال بررسی شرایط هستیم تا در صورت فراهم بودن امکانات و با هماهنگی فدراسیون کشتی و فدراسیون ورزش دانش‌آموزی، تیم‌های ایران بتوانند پیش از مسابقات جهانی دانش‌آموزی در این اردو شرکت کنند.