۳ دلیل برای جذابیت وزن ۹۷ کیلوگرم در جهانی؛مدعیانی که حاشیه امن ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی جهان از ۲ تا ۱۰ آبان ماه به میزبانی آستانه قزاقستان برگزار خواهد شد. بدون شک یکی از مهم‌ترین مسابقات برای وزن ۹۷ کیلوگرم است، جایی که حسن یزدانی نماینده کشتی ایران پس از مدت‌ها غیبت و تغییر وزن برای اولین بار در مسابقات جهانی به میدان می‌رود. وزن ۹۷ کیلوگرم در مسابقات جهانی کشتی بزرگسالان ۲۰۲۶، یکی از پرستاره‌ترین و پرافتخارترین رقابت‌های این دوره را به خود اختصاص داده است.

کایل اسنایدر، احمد تاج‌الدینوف، عبدالرشید سعدالله‌یف و حسن یزدانی همگی در این وزن حضور دارند و قرار است در آستانه پایتخت قزاقستان، به میدان بروند. اسنایدر مدافع عنوان قهرمانی جهان است، تاج‌الدینوف در المپیک پاریس به مدال طلا رسید، سعدالله‌یف دو بار قهرمان المپیک شده و یزدانی نیز یک مدال طلای المپیک و سه عنوان قهرمانی جهان را در کارنامه دارد.

کایل اسنایدر به دنبال دومین قهرمانی متوالی در جهان

کایل اسنایدر یکی از مدعیان اصلی وزن ۹۷ کیلوگرم است. او که مدافع عنوان قهرمانی جهان است قصد دارد در مسابقات جهانی پیش رو باز دیگر یک افتخار به کارنامه کشتی خود اضافه کند. اسنایدر در المپیک ۲۰۱۶ ریو به مدال طلای المپیک رسید و تاکنون چهار بار قهرمان جهان در رده بزرگسالان شده است. آخرین قهرمانی جهان او در سال ۲۰۲۵ به دست آمد؛ زمانی که در فینال وزن ۹۷ کیلوگرم، اخمد تاج‌الدینوف از بحریم را با نتیجه ۴ بر ۲ شکست داد. این پیروزی فصل دیگری به دوران حرفه‌ای اسنایدر اضافه کرد؛ کشتی‌گیری که در سال‌های ۲۰۱۵، ۲۰۱۷، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۵ عنوان قهرمانی جهان را به دست آورده است. او همچنین در المپیک ۲۰۲۰ توکیو مدال نقره گرفت.

اسنایدر با پیروزی مقابل استفان بوچانان در رقابت‌های انتخابی نهایی تیم ملی آمریکا موسوم به «فاینال ایکس»، جایگاه خود را در تیم ملی این کشور برای مسابقات جهانی ۲۰۲۶ تثبیت کرد. او حالا باید مقابل مدعیان این وزن به میدان برود و از عنوان قهرمانی خود دفاع کند. در این رقابت‌ها چند کشتی‌گیر حضور دارند که پیش‌تر در مسابقات بین‌المللی اسنایدر را شکست داده‌اند؛ از جمله تاج‌الدینوف و عبدالرشید سعدالله‌یف از روسیه. توانایی اسنایدر برای عبور از این حریفان احتمالی، نقش مهمی در دفاع از عنوان قهرمانی او خواهد داشت. اسنایدر با چهار عنوان قهرمانی جهان در رده بزرگسالان و یک مدال طلای المپیک، فرصت دیگری دارد تا جایگاه خود را در تاریخ کشتی آمریکا مستحکم‌تر کند.

طلایه‌داران المپیک به میدان می‌آیند

در کنار اسنایدر، وزن ۹۷ کیلوگرم مدعیان دیگری دارد که عبدالرشید سعدالله‌یف از روسیه هفته گذشته حضور خود را در مسابقات جهانی قطعی کرد. در کنار او اخمد تاج‌الدینوف از بحرین و حسن یزدانی از ایران در این وزن حضور دارند. سعدالله‌یف دو بار قهرمان المپیک شده است؛ او در المپیک ۲۰۱۶ ریو در وزن ۸۶ کیلوگرم و در المپیک ۲۰۲۱ توکیو در وزن ۹۷ کیلوگرم به مدال طلا رسید. این کشتی‌گیر همچنین شش عنوان قهرمانی جهان در رده بزرگسالان را کسب کرده و خود را به‌عنوان یکی از پرافتخارترین کشتی‌گیران نسل خود مطرح کرده است. رقابت سعدالله‌یف و اسنایدر با یکدیگر یکی از اتفاقات ماندگار کشتی آزاد جهان به شمار می‌رود؛ رویارویی احتمالی این دو کشتی‌گیر در مسابقات جهانی هم جذابیت مسابقات را دو چندان کند.

تاج‌الدینوف در مسابقات جهانی بزرگسالان ۲۰۲۳ با کسب مدال طلای وزن ۹۷ کیلوگرم درخشید و سپس در المپیک ۲۰۲۴ پاریس نیز به مدال طلا رسید. او در مرحله نیمه نهایی مسابقات جهانی ۲۰۲۳ و همچنین مرحله نیمه نهایی المپیک پاریس، موفق به شکست اسنایدر شد و نشان داد توانایی غلبه بر مدافع عنوان قهرمانی جهان را در بزرگترین و مهمترین آوردگاه‌های ورزش دنیا را دارد.

اما داستان وزن ۹۷ کیلوگرم وقتی جذاب‌تر می‌شود که نام حسن یزدانی هم به میان آید. یزدانی که پیش‌تر در ۷ دوره رقابت‌های جهانی و المپیک موفق به کسب مدال شده، حالا برای اولین بار در وزن ۹۷ کیلوگرم روی تشک جهانی حاضر می‌شود؛ وزنی که یکی از سنگین‌ترین رقابت‌های سال‌های اخیر را رقم خواهد زد. بخش عمده دوران حرفه‌ای یزدانی در وزن ۸۶ کیلوگرم سپری شده است و در این وزن افتخارات زیادی هم به دست آورد. اما قصه برای حسن یزدانی با مصدومیت تمام نشد بلکه به مسیر دیگری سوق داده شد. او پس از مصدومیت از ناحیه کتف و دو بار تحت جراحی قرار گرفتند تسلیم نشد و پس از پایان دوران نقاهت به یک وزن بالاتر آمد و حالا قرار است در کنار دیگر مدعیان وزن ۹۷ کیلوگرم در مسابقات جهانی به میدان برود.

یزدانی البته نسبت به دیگر حریفانش راه سختتری پیش رو دارد چرا که او به دلیل اینکه به تازگی به وزن ۹۷ کیلوگرم آمده است،رنک ندارد و از همان دور نخست ممکن است با مدعیان سرسختی باید سرشاخ شود. هر سه کشتی‌گیر، تجربه و افتخارات لازم برای رقابت با اسنایدر بر سر مدال طلا را دارند. با حضور قهرمانان المپیک و چندین قهرمان جهان در یک جدول، رقابت‌های وزن ۹۷ کیلوگرم می‌تواند شاهد چندین دیدار در حد و اندازه فینال مسابقات جهانی باشد.

آرش یوشیدا معادلات را بهم زد

اگرچه اسنایدر، سعدالله‌یف، تاج‌الدینوف و یزدانی مهم‌ترین چهره‌های وزن ۹۷ کیلوگرم هستند، اما آرش یوشیدا از ژاپن را نباید دست کم گرفت. او هم یکی از چهره‌های مدعی در این وزن است که در کنار جمعی از کشتی‌گیران قدرتمند دیگر می‌توانند رقابت برای کسب مدال طلا را پیچیده‌تر کنند.

یوشیدا در مسابقات جهانی بزرگسالان ۲۰۲۵ به مدال برنز رسید و جایگاه خود را به‌عنوان یکی از مدعیان اصلی وزن ۹۷ کیلوگرم تثبیت کرد. او همچنین در رقابت‌های اوپن زاگرب ۲۰۲۶ اسنایدر را شکست داد و ثابت کرد که توانایی رقابت با یکی از پرافتخارترین کشتی‌گیران این وزن را دارد.

تجربه یوشیدا در رویارویی با حریفان سطح بالای جهان، در آستانه اهمیت زیادی خواهد داشت. این کشتی‌گیر ایرانی و ژاپنی دو رگه برای رسیدن به مراحل پایانی، باید از جدولی دشوار و مملو از قهرمانان المپیک و مدال‌آوران جهان عبور کند؛ با این حال، نتایج اخیرش نشان می‌دهد که باید او را نیز زیر نظر داشت. یوشیدا در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا مقابل آذرپیرا در مرحله فینال شکست خورد و به مدال نقره رسید. با این حال نباید از این حریف سرسخت غافل شد و قطعا برای مسابقات جهانی با بدن آماده‌تر به میدان خواهد آمد.

در کنار مدعیان سرسخت وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی‌گیران دیگری هم حضور دارند که آنها هم برای رسیدن به بهترین نتیجه با تمام توان می‌جنگند و نباید آنها را دست کم گرفت. گیوی ماچراشویلی از گرجستان، یکی دیگر از مدعیان این وزن است که تجربه قابل توجهی در رقابت‌های بین‌المللی دارد. او در المپیک ۲۰۲۴ پاریس به مدال نقره رسید و در مسابقات جهانی بزرگسالان ۲۰۲۲ نیز مدال برنز کسب کرد. محمدخان محمداف از جمهوری آذربایجان نیز با سابقه درخشان خود در المپیک و مسابقات جهانی وارد این رقابت‌ها می‌شود. او در المپیک پاریس مدال برنز گرفت و در مسابقات جهانی بزرگسالان نیز به مدال‌هایی دست یافته است.

ریزابک آیتموخان از قزاقستان نیز یکی دیگر از نام‌های قابل توجه این وزن است. او در مسابقات جهانی بزرگسالان ۲۰۲۳ در وزن ۹۲ کیلوگرم قهرمان شد و در رده‌های سنی زیر ۲۰ سال و زیر ۲۳ سال نیز عناوین قهرمانی جهان را به دست آورده است.

با حضور یوشیدا، ماچراشویلی، محمداف و آیتموخان در میان مدعیان، وزن ۹۷ کیلوگرم علاوه بر چهار قهرمان المپیک، از عمق و کیفیت بالایی برخوردار است. اسنایدر برای دفاع از عنوان قهرمانی خود تلاش خواهد کرد، سعدالله‌یف به دنبال کسب یک عنوان جهانی دیگر است، تاج‌الدینوف می‌خواهد بار دیگر به بالاترین سکوی مسابقات بازگردد و یزدانی نیز توانایی‌های خود را در وزنی جدید محک خواهد زد. در این میان، یوشیدا و سایر مدعیان فرصت دارند برنامه‌های ستاره‌های بزرگ این وزن را بر هم بزنند؛ موضوعی که وزن ۹۷ کیلوگرم را به یکی از جذاب‌ترین اوزان مسابقات جهانی کشتی بزرگسالان ۲۰۲۶ تبدیل می‌کند.