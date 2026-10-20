به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در استانداری سمنان، با اشاره به دیدار خود با معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید ایران، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین محورهای این دیدار، پیگیری دستور وزیر راه و شهرسازی مبنی بر مشارکت شرکت عمران شهرهای جدید ایران در تأمین منابع مالی پروژه تقاطع غیرهمسطح ایوانکی بود؛ پروژه‌ای که با توجه به توسعه شهر جدید ایوانکی و افزایش حجم تردد در منطقه، از اهمیت ویژه‌ای در ارتقای ایمنی، تسهیل دسترسی‌ها و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل برخوردار است.

وی افزود: در راستای اجرای دستور وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران ضمن پذیرش مشارکت در تأمین مالی پروژه، دستور تأمین ۳۰ درصد از منابع مالی موردنیاز احداث تقاطع غیرهمسطح ایوانکی از محل فروش اراضی شهر جدید ایوانکی با استفاده از سازوکار مولدسازی و با مدیریت استاندار سمنان را صادر کرد.

استاندار سمنان با بیان اینکه دومین محور مهم این نشست، بررسی آخرین وضعیت ساخت و تکمیل یک هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی شهر جدید ایوانکی و برنامه‌ریزی برای تأمین زیرساخت‌های ضروری آن‌ها با هدف آماده‌سازی برای افتتاح در بهمن‌ماه سال جاری بود، تأکید کرد: مدیران شرکت عمران شهرهای جدید ایران گزارشی از آخرین وضعیت پروژه‌های مسکونی در ۹ سایت شهر جدید ایوانکی ارائه کردند که بر اساس آن، میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها به ۹۱ درصد رسیده است.

کولیوند با اشاره به اینکه با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی، تأمین به‌موقع زیرساخت‌های آب، برق و گاز از مهم‌ترین الزامات تکمیل و بهره‌برداری از این واحدها عنوان شد، بیان کرد: مسئولان شرکت عمران شهرهای جدید ایران برای ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های خدمات‌رسان و تسریع در اجرای تعهدات مربوط به زیرساخت‌های این پروژه دستور داده‌اند.

وی همچنین گفت: در ادامه این نشست، بر اساس گزارش مدیران شرکت عمران شهرهای جدید ایران، سهم دستگاه‌های مسئول در تأمین هزینه زیرساخت‌های پروژه‌های نهضت ملی مسکن تشریح شد؛ مطابق گزارش ارائه‌شده، ۵۰ درصد هزینه تأمین زیرساخت‌ها سهم وزارت راه و شهرسازی، ۱۵ درصد سهم استانداری‌ها و ۳۵ درصد سهم دستگاه‌های متولی خدمات‌رسان از جمله وزارت نیرو و وزارت نفت اعلام شد.

استاندار سمنان با اعلام حمایت مدیریت استان از این پروژه تأکید کرد: کارگروه ویژه‌ای به ریاست استاندار و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان تشکیل خواهد شد تا ضمن بررسی دقیق آخرین وضعیت زیرساخت‌ها، تکالیف هر دستگاه، سهم اعتباری، نیازهای مالی باقی‌مانده و برنامه اجرایی تکمیل خدمات زیربنایی مشخص شود.

کولیوند همچنین بر ضرورت پیگیری در سطح ملی برای تحقق سهم و تعهدات وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو و نفت و سایر دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و افزود: مدیریت استان نیز در چارچوب وظایف و ظرفیت‌های موجود، پیگیر تأمین منابع موردنیاز و رفع موانع اجرایی خواهد بود.

وی تأکید کرد: هدف از تشکیل این کارگروه، ایجاد هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌ها و تسریع در تکمیل زیرساخت‌های آب، برق و گاز است تا زمینه آماده‌سازی واحدهای مسکونی برای افتتاح و بهره‌برداری در بهمن‌ماه سال جاری فراهم شود.