به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی طباطبایی ظهر چهارشنبه در نشست شورای مسکن در محل اداره کل راه و شهرسازی با اشاره به هدف‌گذاری وزارت راه و شهرسازی برای بهره‌برداری از ۱۶۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور همزمان با دهه فجر ۱۴۰۵، اظهار کرد: در استان سمنان نیز چهار هزار واحد مسکونی با پیشرفت فیزیکی بالا آماده افتتاح است.

وی ادامه داد: سهم راه و شهرسازی استان از این واحدها بیش از ۸۰۰ واحد، شهر جدید ایوانکی یک هزار و ۶۰۰ واحد و شرق استان یک هزار و ۵۷۱ واحد است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان با بیان اینکه تکمیل و افتتاح این پروژه‌ها نیازمند تأمین خدمات زیربنایی است، تاکید داشت: این مهم می طلبد تا دستگاه های ذی ربط برای تکمیل طرح وارد میدان شوند.

حسینی طباطبایی اضافه کرد: در برخی سایت‌ها اجرای شبکه‌های آب، فاضلاب، برق و گاز از روند ساخت واحدها عقب تر است و برای رفع این مشکل همراهی دستگاه‌های خدمات رسان ضروری خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه شبکه فاضلاب سایت ۲۳ هکتاری نور سمنان نیز تا پایان شهریورماه تکمیل می‌شود، خاطر نشان کرد: این طرح پیشرفت ۹۵ درصد دارد.