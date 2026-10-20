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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۲

محدودیت‌های تردد شبانه در مرکز لیون فرانسه تمدید شد

محدودیت‌های تردد شبانه در مرکز لیون فرانسه تمدید شد

در واکنش به ادامه اعتراضات مردمی در فرانسه، محدودیت‌های تردد شبانه در مرکز شهر لیون در این کشور تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لو پارازین، به دنبال ادامه اعتراضات مردمی به اوضاع نابسامان آموزشی و معیشتی در شهرهای مختلف فرانسه، مقام‌های محلی در این کشور از تمدید محدودیت‌ های تردد شبانه در مرکز شهر لیون خبر دادند.

بر اساس اعلام این رسانه، این محدودیت از ساعت ۲۱ امشب آغاز شده و تا ساعت ۶ صبح فردا به وقت محلی ادامه خواهد داشت.

سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه ساعاتی پیش اعلام کرد که دولت ممکن است پس از خشونت‌های رخ‌داده در جریان اعتراضات آخر هفته علیه افزایش هزینه‌های زندگی، مقررات منع رفت‌وآمد بیشتری در مناطق مختلف این کشور اعمال کند.

لوکورنو در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: محدودیت‌های هدفمند شبانه به برقراری آرامش کمک کرده است و در صورت لزوم، محدودیت‌های بیشتری شامگاه سه‌شنبه اعلام خواهد شد. به گفته او، تصمیم‌گیری در این زمینه بر عهده استانداران محلی و با هماهنگی شهرداران خواهد بود.

ژرالد دارمانن، وزیر دادگستری فرانسه اعلام کرد در پی ناآرامی‌های روزهای اخیر، ۲ هزار و ۵۱۳ نفر بازداشت شده‌اند، ۶۷ نفر به زندان افتاده‌اند و ده‌ها پرونده قضایی تشکیل شده است.

کد مطلب 6984335

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