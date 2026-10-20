  1. استانها
  2. کردستان
۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۲

قدردانی نماینده ولی فقیه در کردستان ازحضور مردم در رزمایش بزرگ جان‌فدا

قدردانی نماینده ولی فقیه در کردستان ازحضور مردم در رزمایش بزرگ جان‌فدا

سنندج- نماینده ولی‌فقیه در کردستان با قدردانی از حضور پرشور مردم در رزمایش «جان‌فدا» گفت:حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های حساس،بیانگر عزم ملی برای دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی در پیامی با تقدیر از مشارکت مردم استان کردستان در رزمایش «جان‌فدا» اظهار کرد: ملت ایران در مقاطع حساس تاریخی با حضور مسئولانه و ایستادگی خود، نقشه‌های دشمنان را ناکام گذاشته‌اند و حضور مردم کردستان در این رزمایش نیز جلوه‌ای از بصیرت، وفاداری و همبستگی ملی است.

وی افزود: مردم سرافراز کردستان با حضور در این رزمایش نشان دادند که در دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی ایران اسلامی، یکپارچه و استوار ایستاده‌اند و تهدیدها و توطئه‌های دشمنان نمی‌تواند اراده آنان را در پاسداری از میهن تضعیف کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با تأکید بر اهمیت حفظ انسجام ملی بیان کرد: حضور مردم در صحنه، پیام روشنی از وحدت و اقتدار ملت ایران به بدخواهان این سرزمین دارد و ایمان، اتحاد و اراده مردم از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور به شمار می‌رود.

پورذهبی با بیان اینکه صیانت از این سرمایه ارزشمند وظیفه همگانی است، بر ضرورت تقویت همبستگی ملی، حفظ وحدت و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کرد.

وی در پایان ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم استان کردستان در رزمایش «جان‌فدا»، از خداوند متعال عزت، سربلندی و توفیق روزافزون ملت ایران و مردم سرافراز کردستان را مسئلت کرد.

کد مطلب 6984341

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها