به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی در پیامی با تقدیر از مشارکت مردم استان کردستان در رزمایش «جان‌فدا» اظهار کرد: ملت ایران در مقاطع حساس تاریخی با حضور مسئولانه و ایستادگی خود، نقشه‌های دشمنان را ناکام گذاشته‌اند و حضور مردم کردستان در این رزمایش نیز جلوه‌ای از بصیرت، وفاداری و همبستگی ملی است.

وی افزود: مردم سرافراز کردستان با حضور در این رزمایش نشان دادند که در دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی ایران اسلامی، یکپارچه و استوار ایستاده‌اند و تهدیدها و توطئه‌های دشمنان نمی‌تواند اراده آنان را در پاسداری از میهن تضعیف کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با تأکید بر اهمیت حفظ انسجام ملی بیان کرد: حضور مردم در صحنه، پیام روشنی از وحدت و اقتدار ملت ایران به بدخواهان این سرزمین دارد و ایمان، اتحاد و اراده مردم از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور به شمار می‌رود.

پورذهبی با بیان اینکه صیانت از این سرمایه ارزشمند وظیفه همگانی است، بر ضرورت تقویت همبستگی ملی، حفظ وحدت و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کرد.

وی در پایان ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم استان کردستان در رزمایش «جان‌فدا»، از خداوند متعال عزت، سربلندی و توفیق روزافزون ملت ایران و مردم سرافراز کردستان را مسئلت کرد.