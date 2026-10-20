به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام کریمی در نشست کمیته جذب دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل پایه اول شهرستان، اظهار کرد: بر اساس آمار اولیه ۸۷ دانش‌آموز پایه اول در مدارس ثبت نام نشده بودند که با پیگیری راهبران آموزشی و تربیتی طی دو هفته ۴۲ نفر از آنان شناسایی، جذب و در مدارس ثبت نام شدند.

وی افزود: در این نشست وضعیت ۴۵ دانش‌آموز باقی‌مانده بررسی و دلایل بازماندگی آنان از تحصیل مورد ارزیابی قرار گرفت و مقرر شد با پیگیری مستمر و همکاری دستگاه‌های مرتبط زمینه جذب و ثبت‌نام تمامی دانش‌آموزان واجد شرایط تحصیل فراهم شود.

کریمی با تأکید بر اهمیت پوشش تحصیلی و فراهم‌کردن فرصت آموزش برای همه کودکان، تصریح کرد: همکاری دستگاه‌های مسئول برای شناسایی دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل، بررسی مشکلات و رفع موانع آموزشی ضروری است و باید از همه ظرفیت‌های موجود برای بازگرداندن این دانش‌آموزان به چرخه آموزش استفاده شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری رودان، ادامه داد: امسال بیش از ۲ هزار دانش‌آموز در پایه اول مدارس شهرستان مشغول به تحصیل هستند و نرخ پوشش تحصیلی واقعی این پایه در رودان بیش از ۹۸.۵ درصد است.

وی بیماری‌های صعب‌العلاج و مهاجرت را از جمله دلایل بازماندگی برخی دانش‌آموزان از تحصیل در شهرستان عنوان کرد و گفت: شناسایی دقیق این موانع و پیگیری مشکلات هر دانش‌آموز نقش مهمی در افزایش پوشش تحصیلی و جلوگیری از بازماندن کودکان از آموزش دارد.

کریمی، خاطرنشان کرد: جلسات کمیته جذب دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل به صورت ماهانه برگزار خواهد شد و پیگیری برای شناسایی و جذب دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در پایه‌های اول تا دوازدهم ادامه می‌یابد تا زمینه تحصیل همه دانش‌آموزان واجد شرایط فراهم شود.