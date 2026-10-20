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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲

۴۲ نفر از ۸۷ دانش‌آموز بازمانده از تحصیل رودان جذب شدند

۴۲ نفر از ۸۷ دانش‌آموز بازمانده از تحصیل رودان جذب شدند

رودان - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری رودان گفت: از ۸۷ دانش‌آموز ثبت‌نام‌نشده پایه اول ۴۲ نفر طی دو هفته جذب شدند و نرخ پوشش تحصیلی این پایه در شهرستان بیش از ۹۸.۵ درصد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام کریمی در نشست کمیته جذب دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل پایه اول شهرستان، اظهار کرد: بر اساس آمار اولیه ۸۷ دانش‌آموز پایه اول در مدارس ثبت نام نشده بودند که با پیگیری راهبران آموزشی و تربیتی طی دو هفته ۴۲ نفر از آنان شناسایی، جذب و در مدارس ثبت نام شدند.

وی افزود: در این نشست وضعیت ۴۵ دانش‌آموز باقی‌مانده بررسی و دلایل بازماندگی آنان از تحصیل مورد ارزیابی قرار گرفت و مقرر شد با پیگیری مستمر و همکاری دستگاه‌های مرتبط زمینه جذب و ثبت‌نام تمامی دانش‌آموزان واجد شرایط تحصیل فراهم شود.

کریمی با تأکید بر اهمیت پوشش تحصیلی و فراهم‌کردن فرصت آموزش برای همه کودکان، تصریح کرد: همکاری دستگاه‌های مسئول برای شناسایی دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل، بررسی مشکلات و رفع موانع آموزشی ضروری است و باید از همه ظرفیت‌های موجود برای بازگرداندن این دانش‌آموزان به چرخه آموزش استفاده شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری رودان، ادامه داد: امسال بیش از ۲ هزار دانش‌آموز در پایه اول مدارس شهرستان مشغول به تحصیل هستند و نرخ پوشش تحصیلی واقعی این پایه در رودان بیش از ۹۸.۵ درصد است.

وی بیماری‌های صعب‌العلاج و مهاجرت را از جمله دلایل بازماندگی برخی دانش‌آموزان از تحصیل در شهرستان عنوان کرد و گفت: شناسایی دقیق این موانع و پیگیری مشکلات هر دانش‌آموز نقش مهمی در افزایش پوشش تحصیلی و جلوگیری از بازماندن کودکان از آموزش دارد.

کریمی، خاطرنشان کرد: جلسات کمیته جذب دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل به صورت ماهانه برگزار خواهد شد و پیگیری برای شناسایی و جذب دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در پایه‌های اول تا دوازدهم ادامه می‌یابد تا زمینه تحصیل همه دانش‌آموزان واجد شرایط فراهم شود.

کد مطلب 6984363

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