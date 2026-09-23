شناسایی بازماندگان از تحصیل در گلستان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر قدرتاله نظری عصر چهارشنبه در مراسم توزیع مرحله دوم ۸ هزار بسته مایحتاج تحصیلی از محل زکات اهدایی دومین کنگره ۴۰۰۰ شهید استان گلستان با اشاره به همکاری آموزش و پرورش و کمیته امداد گلستان در حمایت از دانشآموزان نیازمند اظهار کرد: کمیته امداد حدود ۲۲ هزار دانشآموز استان را تحت پوشش دارد و خدمات حمایتی مختلفی از دوره ابتدایی تا دانشگاه به این افراد ارائه میکند.
وی افزود: بخشی از دانشآموزان گلستان به دلیل شرایط اقتصادی خانوادهها نیازمند حمایت هستند و در کنار حمایتهای معیشتی، توجه به ادامه تحصیل و جلوگیری از ترک یا بازماندن از تحصیل نیز از محورهای همکاری آموزش و پرورش و کمیته امداد است.
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان ادامه داد: در سال تحصیلی جدید تلاش شده است ثبتنام دانشآموزان ورودی پایه اول به صورت کامل انجام شود که تاکنون ۹۹ درصد این دانشآموزان ثبتنام شدهاند.
نظری گفت: تلاش میکنیم یک درصد باقیمانده نیز شناسایی شود و در صورت وجود دانشآموزان بازمانده از تحصیل، با همکاری دستگاههای مرتبط زمینه بازگشت آنها به مدرسه فراهم شود.
وی با تأکید بر ضرورت انسداد مسیر بازماندگی از تحصیل خاطرنشان کرد: هدف این است که امسال بهویژه در دوره ابتدایی و پایه اول، اقدامات مؤثری برای شناسایی و جذب دانشآموزان بازمانده از تحصیل انجام شود.
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان همچنین با قدردانی از همکاری کمیته امداد در حمایت از دانشآموزان نیازمند اظهار کرد: کمیته امداد علاوه بر حمایتهای تحصیلی، از دانشآموزان مستعد و نخبه نیز پشتیبانی میکند و این همکاری میتواند به کاهش دغدغههای آموزشی خانوادههای نیازمند کمک کند.
نظری ابراز امیدواری کرد و گفت: امید است با تداوم همکاری دستگاههای مختلف، زمینه تحصیل همه کودکان فراهم شود و سال تحصیلی جدید با نشاط، شادابی و پویایی بیشتری برای دانشآموزان گلستان همراه باشد.
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