۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۲

بازگشت ۶۶۰۰ بازمانده از تحصیل؛ ثبت‌نام پایه‌اولی‌ها درکرمان آغازمی شود

کرمان- مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به بازگشت بیش از ۶۶۰۰ دانش آموز بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش گفت: ثبت نام پایه اولی ها در استان کرمان از اول خرداد آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا فرح بخش، در جلسه شورای معاونان آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به اجرای طرح شهید محمودوند در راستای شناسایی و جذب دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل، اظهار داشت: آموزش و پرورش با استفاده از تمامی ظرفیت های درون سازمانی و برون سازمانی در تلاش است که هیچ دانش آموزی از تحصیل باز نماند.

وی افزود: بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه سیدا که حاصل پیگیری رابطان طرح شهید محمودوند است، فقر مالی خانواده را نمی توان عامل اصلی بازماندگی از تحصیل در دوره ابتدایی دانست، اما این به معنای عدم حمایت خیرین و افراد مستعد از نظر مالی برای تأمین امکانات ادامه تحصیل برای دانش آموزان و مدارس نیازمند نیست.

فرح بخش، با اشاره به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تصریح کرد: هیچ کس نمی تواند مانع ثبت نام یا ادامه تحصیل کودکان و نوجوانان لازم التعلیم شود و هر گونه ممانعت از ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل دانش آموزان واجد شرایط تحصیل از نظر قانون جرم محسوب می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان خاطرنشان کرد: با پیگیری ادارات مناطق و نواحی و مدیران مدارس مناطق و نواحی، از آغاز سال تحصیلی جاری ۶ هزار و ۶۴۳ نفر دانش آموز بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش بازگردانده شده اند.

وی با اعلام آغاز فرایند ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه اول از خردادماه افزود: از معاونان و کارشناسان می‌خواهیم نسبت به اطلاع‌رسانی دقیق، آماده‌سازی سامانه‌ها و برنامه‌ریزی مناسب برای ثبت‌نام آسان خانواده‌ها اهتمام ورزند.

