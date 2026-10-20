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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۳

جشنواره عناب الیگودرز در تقویم رویدادهای گردشگری کشور ثبت شد

جشنواره عناب الیگودرز در تقویم رویدادهای گردشگری کشور ثبت شد

خرم‌آباد- سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی لرستان از ثبت جشنواره عناب الیگودرز در فهرست رویدادهای گردشگری کشور به‌عنوان یازدهمین جشنواره ثبت‌شده استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید امین قاسمی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: جشنواره عناب الیگودرز که هر ساله در هفتم مهرماه برگزار می‌شود، در تقویم رویدادهای گردشگری کشور به ثبت رسیده است.

وی افزود: این جشنواره در سطح محلی برگزار می‌شود و در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ با شماره ثبت ۱۰۵۲۵۱۴۴۶ در فهرست رویدادهای گردشگری کشور قرار گرفته است.

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با اشاره به اهمیت ثبت رویدادهای بومی در تقویم گردشگری کشور، گفت: ثبت جشنواره عناب الیگودرز زمینه معرفی ظرفیت‌های بومی این شهرستان، توسعه گردشگری محلی و حمایت از تولیدکنندگان عناب در استان را فراهم می‌کند.

با ثبت این جشنواره، شمار جشنواره‌های ثبت‌شده لرستان در فهرست رویدادهای گردشگری کشور به ۱۱ مورد رسیده است.

کد مطلب 6984511

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