جشنواره عناب الیگودرز در تقویم رویدادهای گردشگری کشور ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید امین قاسمی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: جشنواره عناب الیگودرز که هر ساله در هفتم مهرماه برگزار می‌شود، در تقویم رویدادهای گردشگری کشور به ثبت رسیده است.

وی افزود: این جشنواره در سطح محلی برگزار می‌شود و در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ با شماره ثبت ۱۰۵۲۵۱۴۴۶ در فهرست رویدادهای گردشگری کشور قرار گرفته است.

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با اشاره به اهمیت ثبت رویدادهای بومی در تقویم گردشگری کشور، گفت: ثبت جشنواره عناب الیگودرز زمینه معرفی ظرفیت‌های بومی این شهرستان، توسعه گردشگری محلی و حمایت از تولیدکنندگان عناب در استان را فراهم می‌کند.

با ثبت این جشنواره، شمار جشنواره‌های ثبت‌شده لرستان در فهرست رویدادهای گردشگری کشور به ۱۱ مورد رسیده است.