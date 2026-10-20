https://mehrnews.com/x3dp39 ۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ کد مطلب 6984565 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ ۲۳۴ شب میدان داری مردم یاسوج در قرارهای شبانه یاسوج-مردم یاسوج در دویست و سی و چهارمین قرار شبانه اتحاد و همدلی خودشان را به نمایش گذاشتند. دریافت 147 MB کد مطلب 6984565 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها تجمع مردمی جنگ رمضان یاسوج
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