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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸

۲۳۴ شب میدان داری مردم یاسوج در قرارهای شبانه

۲۳۴ شب میدان داری مردم یاسوج در قرارهای شبانه

یاسوج-مردم یاسوج در دویست و سی و چهارمین قرار شبانه اتحاد و همدلی خودشان را به نمایش گذاشتند.

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کد مطلب 6984565

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