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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۷:۵۷

جریان‌های سیاسی در اسرائیل علیه نتانیاهو موضع گرفتند

جریان‌های سیاسی در اسرائیل علیه نتانیاهو موضع گرفتند

جریان های معارض در رژیم صهیونیستی به حمایت نتانیاهو از صهیونیست های موسوم به حریدی و فرار آنها از ارتش واکنش نشان دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یائیر لاپید رئیس جریان معارض در رژیم صهیونیستی با انتقاد از موضع گیری نتانیاهو در حمایت از صهیونیست های موسوم به حریدی تاکید کرد که وی با یک معامله ذلت بار و پست با سران این احزاب به دنبال جلب حمایت آنها از تشکیل کابینه جدید در برابر فراز از ارتش است.

وی گفت که نتانیاهو وعده تصویب قانونی را داده که اجازه می دهد حریدی ها در ارتش حضور نداشته باشند و این مسئله جایگاه ارتش و توانمندی آن را تضعیف می کند.

لاپید تصریح کرد که نتانیاهو منافع نظامیان صهیونیست را می فروشد. گادی آیزنکوت رئیس حزب یشار نیز گفت که هرگز اجازه تصویب چنین قانونی را نخواهد داد و صهیونیست ها در انتخابات پیش رو باید بین کابینه نتانیاهو و فرار حریدی ها از ارتش و همچنین کابینه آیزنکوت یکی را انتخاب کنند.

آویگدور لیبرمن رئیس حزب اسرائیل بیتنا نیز گفت که بقای نتانیاهو در قدرت با حمایت احزاب حریدی از وی در ارتباط است.

پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به بازداشت ۴۰ تن از صهیونیست های حریدی در فرودگاه بن گوریون به دلیل سر باز زدن از حضور در ارتش صهیونیستی گفت که این اقدام غیر قابل قبول است و این بازداشت ها نباید شامل حریدی ها شود.

کد مطلب 6984708

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    نظرات

    • لبیک IR ۰۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
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      پاسخ
      واقعا مردم اسرائیل چه فکری کردند که همچین سگ وحشی و کثیف همچون نتانیاهو را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرده اند ، آخه نتانیاهو چه ویژگی هایی دارد ، نتانیاهو فقط یک سگ مطلق است

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