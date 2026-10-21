حمایت بهزیستی ایلام از ۴ هزار و ۳۰۹ روشندل

علی محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این سازمان بر اساس دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط، خدمات متنوعی در حوزه توانبخشی به نابینایان و کم‌بینایان ارائه می‌دهد.

وی افراد دارای معلولیت نابینایی را از جامعه هدف و سرمایه‌های انسانی ارزشمند دانست و افزود: تأمین وسایل کمک‌توانبخشی، حمایت‌های مالی و اجرای برنامه‌های فرهنگی از جمله خدمات ارائه‌شده به این گروه است.

سرپرست اداره‌کل بهزیستی استان ایلام با اشاره به آمار افراد تحت پوشش این سازمان بیان کرد: در حال حاضر ۲۱ هزار و ۹۵۳ نفر تحت پوشش بهزیستی استان قرار دارند که چهار هزار و ۳۰۹ نفر از آنان را افراد نابینا و کم‌بینا تشکیل می‌دهند.

محمودی با اشاره به ضرورت توجه بیشتر دستگاه‌های اجرایی به مسائل و مطالبات نابینایان گفت: توانمندی‌های این افراد ایجاب می‌کند زمینه دسترسی برابر آنان به امکانات و خدمات عمومی فراهم شود.

وی مناسب‌سازی محیط شهری را از مطالبات مهم جامعه نابینایان برشمرد و تصریح کرد: نابینایان نیز از توانمندی‌های انسانی برخوردارند و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای حضور مستقل و برابر آنان در جامعه، نیازمند همکاری جدی دستگاه‌های مسئول است.

محمودی با اشاره به نقش شورای مناسب‌سازی در پیگیری این موضوع، خواستار برگزاری جلسات این شورا به ریاست استاندار ایلام شد تا مطالبات جامعه نابینایان از دستگاه‌های اجرایی مسئول به‌صورت جدی پیگیری شود.

وی همچنین با اشاره به گسترش خدمات الکترونیکی در بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: توسعه خدمات اینترنتی در کنار مزایای آن، ممکن است دسترسی برخی نابینایان را با دشواری مواجه کند، ازاین‌رو، پیشنهاد شده است با همکاری بانک‌های دولتی و خصوصی، زمینه ارائه خدمات مناسب به این افراد، از جمله از طریق اختصاص شعبه یا باجه‌ای در مرکز استان، فراهم شود.

سرپرست اداره‌کل بهزیستی استان ایلام، بهبود دسترسی به حمل‌ونقل عمومی را از دیگر موضوعات قابل پیگیری دانست و گفت: بهزیستی از همه ظرفیت‌های موجود برای پیگیری مطالبات و کاهش مشکلات جامعه نابینایان استفاده خواهد کرد.