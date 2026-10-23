به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خادمی، سرپرست حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی کشور، با اعلام این خبر اظهار کرد: با پیگیری‌های سازمان بهزیستی کشور، سامانه ثبت‌نام دومین آزمون استخدامی اختصاصی افراد دارای معلولیت از ۴ تا ۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ مجدداً فعال خواهد شد تا افرادی که در مهلت اولیه بنا به هر دلیلی موفق به ثبت‌نام نشده‌ بودند، فرصت دوباره‌ای برای شرکت در این آزمون داشته باشند.

وی با اشاره به اهمیت فراهم‌سازی فرصت‌های برابر شغلی برای افراد دارای معلولیت افزود: اشتغال یکی از محورهای مهم توانمندسازی افراد دارای معلولیت و زمینه‌ساز افزایش استقلال، مشارکت اجتماعی و بهره‌مندی آنان از حقوق شهروندی است. از این رو، پیگیری اجرای سهمیه قانونی استخدام افراد دارای معلولیت در دستگاه‌های اجرایی از موضوعات مورد توجه سازمان بهزیستی کشور است.

خادمی با اشاره به پیش‌بینی فرصت‌های استخدامی در دستگاه‌های اجرایی کشور ادامه داد: رشته‌های شغلی و شرایط پذیرش داوطلبان بر اساس نیازهای اعلام‌شده دستگاه‌های اجرایی و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای آزمون تعیین شده است؛ بنابراین، متقاضیان لازم است پیش از ثبت‌نام، شرایط عمومی و اختصاصی، رشته‌های تحصیلی مورد پذیرش و سایر ضوابط مربوط را به‌دقت مطالعه کنند.

سرپرست حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی کشور همچنین تأکید کرد: تاریخ قطعی برگزاری آزمون، ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ تعیین شده است و متقاضیان واجد شرایط باید در بازه زمانی اعلام‌شده برای ثبت‌نام اقدام کنند و این فرصت را به روزهای پایانی موکول نکنند.

وی در پایان از متقاضیان خواست برای پیگیری اطلاعیه‌ها و انجام مراحل ثبت‌نام، به درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir مراجعه کنند و اخبار و اطلاعیه‌های رسمی مربوط به آزمون را از مراجع معتبر دنبال کنند.