به گزارش خبرنگار مهر، علی پوربافرانی صبح چهارشنبه در آیین کلنگ‌زنی و افتتاح بیش از ۳۰ پروژه عمرانی، فرهنگی و خدماتی شهرداری چمگردان با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در اولویت‌بندی طرح‌ها اظهار کرد: در این دوره تلاش کردیم به‌جای آغاز پروژه‌های جدید و تحمیل بار مالی مضاعف به شهرداری، طرح‌هایی را که سال‌ها بلاتکلیف مانده و به یکی از مطالبات شهروندان تبدیل شده بود، تعیین تکلیف کنیم.

وی با اشاره به اجرای این پروژه‌ها در شرایط خاص کشور افزود: تحقق برنامه‌های عمرانی و خدماتی شهر بدون همراهی مجموعه استانداری، مسئولان شهرستان، دستگاه‌های اجرایی و حمایت‌های شورای تأمین امکان‌پذیر نبود و همکاری این مجموعه‌ها زمینه پیشبرد طرح‌های زیرساختی چمگردان را فراهم کرد.

شهردار چمگردان با اشاره به روند اجرای طرح‌های معطل‌مانده در حوزه معابر شهری اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین این پروژه‌ها، خیابان اباذر بود که پس از سال‌ها وقفه، اجرای فاز سوم آن در دوره جاری آغاز شد و امروز شاهد بهره‌برداری از این مرحله هستیم.

پوربافرانی طول فاز سوم خیابان اباذر را ۶۰۰ متر اعلام کرد و افزود: اجرای این طرح مستلزم توافق درباره ۱۱۶ ملک بود که با اعتباری بالغ بر ۲۴۰ میلیارد تومان به سرانجام رسید.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای اجرای فاز چهارم این محور خبر داد و گفت: فاز چهارم خیابان اباذر که به نام سردار شهید حاج علی هاشمی تغییر نام یافته، با اعتباری بالغ بر ۵۲۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد.

شهردار چمگردان با اشاره به پیش‌بینی منابع مالی این پروژه بیان کرد: با تعاملی که با اداره کل راه و شهرسازی انجام شده است، پیگیری تأمین منابع مالی و پشتیبانی در زمینه تأمین معوض املاک در حال انجام است تا عملیات اجرایی این مرحله نیز آغاز شود و در بازه زمانی پیش‌بینی‌شده به بهره‌برداری برسد.

تأمین زمین برای ۲۰۰ خانواده پس از رفع تصرف ملک

وی تأمین زمین برای متقاضیان مسکن را یکی دیگر از اقدامات مهم مدیریت شهری چمگردان دانست و اظهار کرد: طی سال‌های گذشته، اجرای طرح‌های مسکن مهر و اقدام ملی مسکن در این شهر به‌صورت جدی محقق نشده بود که یکی از دلایل اصلی آن، محدودیت زمین بود.

پوربافرانی افزود: با پیگیری مدیریت شهری و همراهی مسئولان شهرستان، به‌ویژه اعضای شورای تأمین، رفع تصرف ملکی که از دهه ۱۳۵۰ در تصرف قرار داشت، در سال ۱۴۰۲ انجام شد و اکنون برای ۲۰۰ خانواده تأمین زمین صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه فرایند صدور پروانه‌های ساختمانی این اراضی در حال انجام است، ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک زمینه اجرای پروژه مسکونی و بهره‌برداری از این ظرفیت فراهم شود.

تکمیل مسیر چمگردان به زاینده‌رود با هدف کاهش حوادث

شهردار چمگردان با اشاره به مشکلات ایمنی مسیر ارتباطی چمگردان به زاینده‌رود اظهار کرد: این مسیر که تفاهم‌نامه اجرای آن در سال ۱۳۹۲ امضا شده بود، سال‌ها بلاتکلیف مانده بود و حوادث رانندگی و تلفات انسانی در آن، ضرورت تکمیل پروژه را دوچندان می‌کرد.

وی ادامه داد: با همکاری شهرداری چمگردان، شهرداری زاینده‌رود و اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، این مسیر به طول حدود دو کیلومتر تکمیل شد و شرایط تردد در آن بهبود یافت.

پوربافرانی با اشاره به ضرورت تکمیل اقدامات ایمنی و روشنایی مسیر گفت: تأمین اعتبار برای اجرای این بخش‌ها همچنان مورد پیگیری است تا پروژه به‌صورت کامل به سرانجام برسد.

وی ساماندهی دسترسی پارک ساحلی را از دیگر اقدامات مدیریت شهری عنوان کرد و افزود: ورودی پارک ساحلی که پیش‌تر اجرا شده بود، با تکمیل فرایندهای مربوط به تملک و تأمین اعتبار به مرحله بهره‌برداری رسید.

شهردار چمگردان اضافه کرد: برای خروجی پارک ساحلی نیز اقدامات تملک و آزادسازی انجام شد و اجرای این مسیر به رفع بخشی از مشکلات ترافیکی و حواشی ناشی از تردد کمک کرده است؛ به‌گونه‌ای که گردشگران و مسافران ورودی به شهر می‌توانند از این دسترسی به شکل مناسب‌تری استفاده کنند.

پوربافرانی با اشاره به تکمیل ساختمان چندمنظوره فرهنگی و هنری گلستان شهدا اظهار کرد: این مجموعه با زیربنای ۲ هزار مترمربع و اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان احداث شده و در زمان برگزاری این آیین، حدود ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی افزود: بخش باقی‌مانده پروژه به تکمیل و نصب سیستم تهویه مربوط می‌شود که اقدامات اداری و قانونی آن انجام شده است و پس از تأمین تجهیزات، امکان تکمیل نهایی مجموعه فراهم خواهد شد.

شهردار چمگردان بهره‌برداری از کتابخانه عمومی در این مجموعه را یکی از دستاوردهای فرهنگی این پروژه دانست و گفت: شهروندان چمگردان تا پیش از این از فضای مناسب و متناسب با نیازهای کتابخانه عمومی برخوردار نبودند و راه‌اندازی این مجموعه می‌تواند زمینه دسترسی بهتر جوانان، علاقه‌مندان به کتاب و فعالان حوزه مطالعه را فراهم کند.

وی با اشاره به ضرورت ارتقای تجهیزات ایمنی شهر اظهار کرد: ایستگاه آتش‌نشانی چمگردان طی سال‌های گذشته با محدودیت‌هایی در زمینه نوسازی تجهیزات و امکانات مواجه بود، اما در دوره جاری، تجهیزات جدید و خودروهای سبک و نیمه‌سنگین برای تقویت توان عملیاتی این مجموعه تأمین شد.

پوربافرانی با تأکید بر اهمیت آمادگی نیروهای امدادی افزود: هدف از این اقدامات، افزایش توان مداخله نیروهای آتش‌نشانی در حوادث احتمالی و ارتقای کیفیت خدمات ایمنی به شهروندان است.

وی از فعالیت تیم غواصی آتش‌نشانی چمگردان خبر داد و گفت: از مجموع ۱۰ نیروی آتش‌نشانی شهر، ۶ نفر به‌صورت حرفه‌ای در حوزه غواصی فعالیت می‌کنند و تمرین‌ها و مانورهای عملیاتی این تیم نیز انجام شده است.

شهردار چمگردان با اشاره به تجهیزات تخصصی این گروه بیان کرد: توسعه ظرفیت‌های امدادی و فراهم‌کردن امکان واکنش مؤثر در حوادث احتمالی، از اولویت‌های مدیریت شهری در حوزه ایمنی است.

پوربافرانی نوسازی ناوگان خدمات موتوری شهرداری را از دیگر اقدامات انجام‌شده برشمرد و اظهار کرد: در این دوره ۱۱ دستگاه خودرو برای ارتقای خدمات شهری و پشتیبانی از فعالیت‌های شهرداری تأمین شده است.

وی اعتبار این بخش را حدود ۱۳ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: حمایت دفتر امور شهری و شوراهای استانداری، مجموعه مدیریت استان و مسئولان مرتبط در تأمین این ناوگان نقش داشته است.

شهردار چمگردان با اشاره به اجرای طرح‌های بهسازی معابر شهری گفت: روکش آسفالت، اصلاح هندسی شبکه معابر و بهبود دسترسی محله‌ها از جمله اقداماتی بوده که با هدف افزایش کیفیت تردد و پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان اجرا شده است.

وی افزود: برای اجرای روکش آسفالت معابر، حدود ۴۸ میلیارد تومان هزینه شده و حمایت‌های استانداری در زمینه تخصیص قیر و تأمین اعتبارات، به پیشبرد این اقدامات کمک کرده است.

پوربافرانی همچنین از اجرای گذر دسترسی محله مهدی به خیابان به‌عنوان یکی از مطالبات دیرینه شهروندان یاد کرد و گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان اجرا شده است.

وی اجرای کانال‌ها و لوله‌گذاری‌های مرتبط با دفع آب‌های سطحی و هدایت روان‌آب‌ها را از دیگر اقدامات زیرساختی مدیریت شهری برشمرد و بر اهمیت این طرح‌ها در کاهش مشکلات ناشی از تجمع آب در معابر تأکید کرد.

اجرای نیروگاه خورشیدی و توسعه فضای سبز شهری

شهردار چمگردان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: نیروگاه خورشیدی شهرداری با ظرفیت ۲۰ کیلووات اجرا شده است که در چارچوب الزامات قانونی و با هدف توسعه استفاده از انرژی خورشیدی در مجموعه مدیریت شهری قرار دارد.

وی توسعه و اصلاح فضای سبز، بهسازی مبلمان شهری و اجرای زمین بازی ساحلی را از دیگر پروژه‌های این دوره عنوان کرد و افزود: در حوزه فضای سبز، نزدیک به ۴۵ میلیارد تومان هزینه شده است.

پوربافرانی با اشاره به محدودیت‌های درآمدی شهرداری در زمینه عوارض آلایندگی صنایع مستقر در منطقه، از جمله ذوب‌آهن و فولاد صبا، بیان کرد: با وجود محدودیت در وصول این منابع، صیانت از فضای سبز موجود و توسعه آن از مسئولیت‌های مدیریت شهری است و در این دوره تلاش شده است اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شود.

وی مشارکت با دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه مجموعه آموزش‌وپرورش، را از دیگر محورهای فعالیت مدیریت شهری دانست و به اجرای زمین چمن مصنوعی به‌عنوان نمونه‌ای از این همکاری‌ها اشاره کرد.

شهردار چمگردان در جمع‌بندی اقدامات این دوره اظهار کرد: مجموعه پروژه‌های افتتاح‌شده و طرح‌های در حال اجرا، حوزه‌های مختلفی از زیرساخت‌های عمرانی و حمل‌ونقل تا فرهنگ، ایمنی، خدمات شهری، انرژی و فضای سبز را دربرمی‌گیرد.

وی با اشاره به افتتاح پروژه‌هایی با اعتباری بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان و کلنگ‌زنی فاز چهارم خیابان سردار شهید حاج علی هاشمی با اعتبار پیش‌بینی‌شده ۵۲۰ میلیارد تومان، ابراز امیدواری کرد که با تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی و تأمین منابع مورد نیاز، پروژه‌های در دست اجرا طی یک تا دو سال آینده به بهره‌برداری برسند.

پوربافرانی تأکید کرد: اولویت مدیریت شهری چمگردان، تعیین تکلیف پروژه‌های باقی‌مانده، ارتقای کیفیت خدمات عمومی و اجرای طرح‌هایی است که بتواند به‌صورت مستقیم بر کیفیت زندگی شهروندان اثر بگذارد.