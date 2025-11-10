صفری: ۹۴ درصد بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری اردبیل محقق شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صفری شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تحقق ۹۴ درصدی برنامه و بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری اردبیل اظهار کرد: منابع تأمین اعتبار متمم بودجه شهرداری اردبیل به مبلغ ۳ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده بود که با تلاش مجموعه مدیریت شهری، مبلغ ۳ هزار و ۶۸۳ میلیارد تومان معادل ۹۴ درصد از منابع پیش‌بینی‌شده تحقق یافت و در مسیر توسعه شهر هزینه شد.

وی افزود: شهرداری اردبیل در بخش عمرانی مبلغ ۲ هزار و ۶۰۳ میلیارد تومان هزینه کرده که این اعتبار در راستای اجرای شش مأموریت اصلی شهرداری اردبیل شامل «کالبدی و شهرسازی»، «محیط زیست و خدمات شهری»، «ایمنی و مدیریت بحران»، «حمل‌ونقل و ترافیک»، «خدمات مدیریت» و «اجتماعی و فرهنگی» صرف شده است.

شهردار اردبیل با اشاره به پروژه‌های شاخص عمرانی سال گذشته گفت: تکمیل تقاطع‌های غیرهم‌سطح شهید رئیسی و شهید نونهال، بهسازی رودخانه‌های بالیخلو و نوران‌چای، خرید و تجهیز ناوگان عمرانی و خدمات شهری، تصویب طرح تفصیلی شهر اردبیل، توسعه شبکه آبیاری فضای سبز با روش‌های نوین و حذف مصرف آب شرب در این بخش، از جمله اقدامات مهم شهرداری در سال گذشته بوده است.

صفری تصریح کرد: تکمیل المان میدان وحدت، اجرای بیش از ۷۳ هزار متر جدول‌گذاری و ۴۷ هزار متر مربع پازل‌کاری، تولید و پخش بیش از ۱۲۰ هزار تن آسفالت و آغاز پروژه تقاطع غیرهم‌سطح شهید خلبان ذاکر نیز از دیگر پروژه‌های مهم سال ۱۴۰۳ محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به رویکرد مدیریت مالی شهرداری در سال گذشته گفت: صرفه‌جویی در هزینه‌ها با حذف موارد غیرضروری، پرداخت منظم حقوق کارکنان و تسویه پایان خدمت بازنشستگان از مهم‌ترین اقدامات شهرداری در حوزه هزینه‌های جاری بوده است.