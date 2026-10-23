کدام محلات تهران بوستان ندارند؟

به گزارش خبرنگار مهر، نبود بوستان در برخی محله‌های تهران همچنان یکی از مسائل مطرح در حوزه خدمات شهری است؛ موضوعی که مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به محله‌های نبی‌اکرم در منطقه ۱۴ و فروزش در منطقه ۱۱، بر ضرورت پیگیری شهرداری برای تأمین زمین و ایجاد فضای سبز در این محله‌ها تأکید کرده است.

پیرهادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تهران حدود ۲ هزار و ۴۰۰ بوستان دارد و در دوره فعلی مدیریت شهری نیز بیش از ۱۴۰ بوستان جدید احداث شده است، اظهار کرد: با این وجود، دو محله نبی‌اکرم در منطقه ۱۴ و فروزش در منطقه ۱۱ همچنان فاقد بوستان هستند.

وی با اشاره به طرح این موضوع با شهرداری تهران افزود: پیشنهاد شده است در صورت نبود زمین مناسب برای احداث بوستان در این محله‌ها، شهرداری نسبت به تملک املاک مسکونی یا زمین‌های موجود اقدام کند تا امکان ایجاد فضای سبز فراهم شود.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه این موضوع پیش‌تر نیز مطرح و پیگیری شده است، گفت: با وجود اطلاع‌رسانی و پیگیری‌های انجام‌شده، تاکنون اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته و امیدواریم شهرداری در آینده نزدیک برای تأمین زمین و احداث بوستان در این محله‌ها اقدام کند.

پیگیری منطقه ۱۴ برای تملک حمام قدیمی شیردم

در پیگیری خبرنگار مهر، وضعیت محله نبی‌اکرم در منطقه ۱۴، شهرداری این منطقه از پیگیری برای تملک حمام قدیمی شیردم و تغییر کاربری آن با هدف ایجاد فضای سبز خبر داده است.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده از سوی شهرداری منطقه ۱۴، در محله نبی‌اکرم، از محدوده ضلع جنوبی ائمه اطهار تا پیش از بوستان گل‌نما، ۲۰ خیابان و کوچه وجود دارد که همگی مسکونی هستند. در این محدوده چند مدرسه و یک حمام قدیمی با نام «شیردم» نیز قرار دارد.

شهرداری منطقه ۱۴ اعلام کرده است که پیشنهاد مربوط به حمام شیردم از سوی این منطقه به کمیسیون باغات ارائه شده و این کمیسیون نیز با پیگیری موضوع تملک ملک موافقت کرده است.

بر اساس این توضیحات، مساحت ملک موردنظر حدود یک‌هزار و ۶۰۰ مترمربع است و بخش‌هایی از آن را واحدهای تجاری، حمام قدیمی و یک مدرسه ابتدایی تشکیل می‌دهد. پس از پیگیری‌های انجام‌شده از سوی اداره املاک منطقه، پرونده ملک تشکیل شده و با بیشتر مالکان برای واگذاری ملک توافق صورت گرفته است؛ با این حال، تعدادی از واحدهای تجاری همچنان از این توافق مستثنا هستند.

تغییر کاربری ملک؛ گام باقی‌مانده برای ایجاد فضای سبز

یکی از موانع پیش روی اجرای این طرح، کاربری فعلی ملک است. طبق اعلام شهرداری منطقه ۱۴، کاربری زمین در حال حاضر آموزشی است و با موافقت مالک اصلی، مکاتباتی با آموزش‌وپرورش منطقه انجام شده تا موافقت لازم برای حذف کاربری آموزشی و طرح موضوع در کمیسیون ماده ۵ به‌منظور تغییر کاربری اخذ شود.

با این حال، به گفته شهرداری منطقه ۱۴، با وجود مراجعات متعدد مالک به آموزش‌وپرورش، تاکنون موافقت این اداره برای تغییر کاربری ملک دریافت نشده است.

شهرداری منطقه ۱۴ همچنین اعلام کرده است که در محله نبی‌اکرم ملک بزرگ دیگری که قابلیت تبدیل به بوستان را داشته باشد، وجود ندارد؛ از این رو، ادامه اقدامات برای ایجاد فضای سبز در این محله به دریافت موافقت آموزش‌وپرورش و طی مراحل بعدی تغییر کاربری وابسته است.

بر اساس توضیحات شهرداری منطقه ۱۴، پس از اخذ موافقت آموزش‌وپرورش، پیگیری مراحل بعدی برای ایجاد فضای سبز در محل حمام قدیمی شیردم ادامه خواهد یافت.

وضعیت بوستان محله فروزش در منطقه ۱۱

همچنین در ادامه پیگیری‌ها درباره وضعیت بوستان در فروزش، موضوع از شهرداری منطقه ۱۱ نیز دنبال شد؛ با این حال تا زمان تنظیم این گزارش، پاسخی از سوی شهرداری این منطقه درباره وضعیت تأمین زمین یا برنامه احداث بوستان در محله فروزش دریافت نشد.

با توجه به تأکید شورای شهر تهران بر ضرورت تأمین فضای سبز در محله‌های فاقد بوستان، پیگیری وضعیت این دو محله و مشخص‌شدن برنامه اجرایی شهرداری برای رفع این کمبود، همچنان مورد توجه است.