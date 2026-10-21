محمدحسن باقری شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعات بعد از ظهر روز گذشته بارش‌های رگباری و موقتی در برخی نقاط استان به ثبت رسید که عمدتا کمتر از یک میلیمتر بود و بیشترین میزان بارش از ایستگاه پیروز ملایر به میزان ۴ میلیمتر و در شهر همدان نیز یک میلیمتر گزارش شد.

وی افزود: براساس آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی برای بعد از ظهر امروز و همچنین بعدازظهر فردا پنج شنبه ضمن افزایش ابر، بارش‌های پراکنده و رگبار موقت باران در برخی مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان تصریح کرد: احتمال وقوع رگبار در بعدازظهر پنج شنبه بیشتر خواهد بود و وزش باد شدید موقت نیز در پاره‌ای از مناطق رخ می‌دهد.

باقری شکیب با اشاره به وضعیت دمایی استان بیان کرد: از امشب شاهد روند کاهشی دماهای کمینه خواهیم بود به طوری که صبح روز جمعه دمای کمینه در برخی از مناطق استان به ۵ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

وی درباره وضعیت جوی روزهای آینده گفت: در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه انتظار بارش قابل ملاحظه‌ای در استان وجود ندارد اما با ورود سامانه بارشی جدید از یکشنبه شب، استان مجدد تحت تاثیر قرار گرفته و در ساعاتی از یکشنبه شب و روز دوشنبه هفته آینده بارش‌هایی در اکثر نقاط همدان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان در پایان به تغییرات دمایی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و افزود: اسدآباد با بیشینه دمای ۲۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و نهاوند با کمینه دمای ۹ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان بودند و نوسانات دمایی شهر همدان در گرمترین و خنک‌ترین ساعات به ترتیب بین ۲۶ و ۱۰ درجه سانتی‌گراد به ثبت رسید.