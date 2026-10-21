  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱

جمع‌آوری ۶۰۰ کیلوگرم مواد غذایی تاریخ‌گذشته از بازار زابل

جمع‌آوری ۶۰۰ کیلوگرم مواد غذایی تاریخ‌گذشته از بازار زابل

زابل- رئیس مرکز بهداشت زابل از جمع‌آوری ۶۰۰ کیلوگرم انواع مواد غذایی، نوشیدنی و فرآورده‌های پروتئینی تاریخ‌گذشته در جریان بازدید کارشناسان بهداشت محیط از بازار مرکزی این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی دروهی، صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بازدید گروهی کارشناسان بهداشت محیط از بازار مرکزی زابل با هدف نظارت بر وضعیت بهداشتی مراکز عرضه مواد غذایی و صیانت از سلامت شهروندان انجام شد.

رئیس مرکز بهداشت زابل، افزود: در جریان این بازدید که ۲۸ مهرماه انجام شد، حدود ۶۰۰ کیلوگرم انواع مواد غذایی، نوشیدنی و فرآورده‌های پروتئینی تاریخ‌گذشته شناسایی، ضبط و جمع‌آوری شد.

وی با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر مراکز عرضه مواد خوراکی گفت: عرضه مواد غذایی تاریخ‌گذشته سلامت عمومی جامعه، به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر را تهدید می‌کند و کارشناسان بهداشت محیط با تداوم بازدیدهای نظارتی، با تخلفات بهداشتی مطابق مقررات برخورد خواهند کرد.

دروهی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موضوع را از طریق سامانه رسیدگی به شکایات مردمی ۱۹۰ گزارش دهند تا بررسی‌های لازم انجام شود.

کد مطلب 6984878

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها