به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی دروهی، صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بازدید گروهی کارشناسان بهداشت محیط از بازار مرکزی زابل با هدف نظارت بر وضعیت بهداشتی مراکز عرضه مواد غذایی و صیانت از سلامت شهروندان انجام شد.

رئیس مرکز بهداشت زابل، افزود: در جریان این بازدید که ۲۸ مهرماه انجام شد، حدود ۶۰۰ کیلوگرم انواع مواد غذایی، نوشیدنی و فرآورده‌های پروتئینی تاریخ‌گذشته شناسایی، ضبط و جمع‌آوری شد.

وی با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر مراکز عرضه مواد خوراکی گفت: عرضه مواد غذایی تاریخ‌گذشته سلامت عمومی جامعه، به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر را تهدید می‌کند و کارشناسان بهداشت محیط با تداوم بازدیدهای نظارتی، با تخلفات بهداشتی مطابق مقررات برخورد خواهند کرد.

دروهی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موضوع را از طریق سامانه رسیدگی به شکایات مردمی ۱۹۰ گزارش دهند تا بررسی‌های لازم انجام شود.