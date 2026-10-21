به گزارش خبرنگار مهر، هاتف ممیزی، پیش از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به تغییر هزینه‌های تولید مرغ، قیمت فعلی این محصول را متناسب با شرایط تولید دانست و اعلام کرد که نرخ حدود ۳۵۰ هزار تومانی برای هر کیلوگرم مرغ، از نظر تولیدکننده و مصرف‌کننده مطلوب است.

ممیزی با تشریح وضعیت قیمت‌گذاری مرغ در سال‌های گذشته اظهار کرد: پیش‌تر هزینه تولید هر کیلوگرم مرغ درب مرغداری به حدود ۲۲۵ هزار تومان می‌رسید، اما قیمت فروش به مصرف‌کننده حدود ۲۵۰ هزار تومان بود؛ شرایطی که به گفته وی، رضایت تولیدکنندگان را تأمین نمی‌کرد.

وی افزود: در تعیین قیمت فعلی، هزینه‌های مختلف از جمله نهاده‌های دامی، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و خدمات مرتبط با تولید محاسبه شده و به همین دلیل قیمت هر کیلوگرم مرغ به حدود ۳۵۰ هزار تومان رسیده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به وضعیت تأمین بازار تصریح کرد: تولید مرغ در کشور و استان تهران به میزان کافی انجام می‌شود و در شرایط فعلی نگرانی خاصی درباره تأمین این محصول وجود ندارد؛ همچنین در صورت افزایش نیاز بازار، امکان عرضه مرغ منجمد وجود دارد.

ممیزی درباره شیوه خرید مرغ نیز توضیح داد: در ایران، بسیاری از خانوارها مرغ کامل خریداری می‌کنند و سپس آن را در منزل قطعه‌بندی و منجمد می‌کنند، در حالی که در برخی کشورهای دیگر، خرید مرغ قطعه‌بندی‌شده و منجمد رواج دارد؛ روشی که می‌تواند از نظر اقتصادی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده مقرون‌به‌صرفه باشد.

وی در ادامه، هزینه تمام‌شده تولید هر کیلوگرم مرغ را حدود ۳۳۵ هزار تومان اعلام کرد و با تأکید بر ضرورت تداوم تولید افزود: ماهانه حدود ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در کشور انجام می‌شود و حفظ این ظرفیت، مستلزم فراهم بودن شرایط فعالیت تولیدکنندگان و استمرار روند تولید است.