به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد، رضا حسین‌زاده اظهار کرد: دانش‌آموزان مدارس حاشیه راه‌ها به دلیل مجاورت با محورهای پرتردد، از گروه‌های آسیب‌پذیر در حوادث جاده‌ای هستند و ارتقای آگاهی ترافیکی آنان از اولویت‌های این اداره‌کل است.

وی افزود: در این طرح، آموزش‌ها با محوریت علائم و تجهیزات ایمنی راه‌ها، رفتارهای صحیح ترافیکی و اصول عبور ایمن از خیابان و جاده ارائه شد. همچنین برای سنجش میزان یادگیری دانش‌آموزان، پیش و پس از آموزش آزمون‌های استاندارد برگزار شد که نتایج آن از افزایش آگاهی آنان درباره خطرات جاده‌ای حکایت داشت.

رئیس اداره ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد ادامه داد: در این دوره‌ها، از ابزارهای بصری و نمایش مستند صحنه‌های واقعی حوادث برای تبیین پیامدهای بی‌توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی استفاده شد.

حسین‌زاده خاطرنشان کرد: در راستای تشویق دانش‌آموزان به مشارکت در برنامه‌های آموزشی و رعایت نکات ایمنی، اقلام کمک‌تغذیه، کوله‌پشتی و بسته‌های لوازم‌التحریر نیز میان آنان توزیع شد.