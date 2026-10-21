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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۰

صدای نسل زد در کهگیلویه و بویراحمد شنیده شود

صدای نسل زد در کهگیلویه و بویراحمد شنیده شود

یاسوج- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر ضرورت شنیدن مطالبات نسل زد، رفع موانع آموزشی و تأمین نیازهای جوانان در مسیر توسعه استان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی ظهر چهارشنبه در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان کهگیلویه و بویراحمد با محوریت بررسی مسائل نسل زد، بر ضرورت توجه به مطالبات و نیازهای این نسل تأکید کرد.

وی با اشاره به برخی مسائل کلیدی در حوزه آموزش‌وپرورش و امور جوانان، اظهار کرد: باید صدای نسل زد، زبان و مطالبات خاص این نسل به‌درستی شنیده شود و مسائل آنان با دقت مورد بررسی قرار گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: در کنار شنیدن مطالبات جوانان، باید برای رفع موانع و تأمین نیازهای آنان اقدامات عملی انجام شود تا مسائل مطرح‌شده در مسیر پیگیری و حل‌وفصل قرار گیرد.

محمدی همچنین از جوانان و فعالان این حوزه خواست انتظارات و دیدگاه‌های خود را درباره روند توسعه و آینده استان مطرح کنند تا این مطالبات در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان با استقبال از حضور و مشارکت جوانان، آمادگی مجموعه مدیریت استان را برای تداوم گفت‌وگو، پاسخ‌گویی و همکاری در زمینه مسائل و مطالبات آنان اعلام کرد.

کد مطلب 6985041

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