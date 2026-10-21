به گزارش خبرنگار مهر ، مسلم محمدیاران ظهر چهارشنبه در دیدار با بازرس کل استان و کارکنان بازرسی کل که در اداره کل بازرسی خراسان شمالی برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته در راستای صیانت از سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، اظهار کرد: استمرار نظارت‌های مؤثر و هدفمند، نقش مهمی در شناسایی و مقابله با بسترها و مظاهر فساد در دستگاه‌های اجرایی و ارتقای سلامت اداری استان دارد.

وی با اشاره به گستردگی و حساسیت مأموریت‌های بازرسی کل استان، نگاه دقیق کارشناسی، حریت، عقلانیت و پیگیری مستمر را از ویژگی‌های مهم بازرسی موفق برشمرد و بر ضرورت بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها برای افزایش اثربخشی اقدامات نظارتی تأکید کرد.

رئیس‌کل دادگستری چ خراسان شمالی همچنین با اعلام آمادگی دستگاه قضایی برای همکاری و تعامل مؤثر با بازرسی کل استان افزود: دستگاه قضایی آمادگی دارد همچون گذشته، با رسیدگی دقیق، مؤثر و ویژه به گزارش‌های کیفری ارسالی از سوی بازرسی کل، زمینه پیگیری قانونی تخلفات و برخورد با مرتکبان جرائم مرتبط با فساد را فراهم کند.

محمدیاران در پایان خاطرنشان کرد: هم‌افزایی و تعامل مستمر میان دستگاه قضایی و بازرسی کل استان می‌تواند ضمن به نتیجه رساندن اقدامات نظارتی، نقش مؤثری در پیشگیری از فساد، برخورد قانونی با متخلفان و تقویت سلامت نظام اداری و اجرایی استان ایفا کند