احیای ۲۱ واحد تولیدی راکد در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، یادگار احمدی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در صنعت معدن و تجارت سمنان از احیای ۲۱ واحد راکد تولیدی در این استان خبر داد.

وی افزود: میزان سرمایه‌گذاری مجدد در این ۲۱ واحد احیا شده، بالغ بر ۳۳ هزار میلیارد ریال بوده است

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان اضافه کرد: همزمان با احیاء واحدهای تولیدی، کارگروه رفع موانع تولید استان نیز با برگزاری ۴۶ جلسه به صورت هفتگی در یکسال گذشته، گام‌های مؤثری برای تسهیل فضای کسب‌وکار برداشته است.

احمدی افزود: در این جلسات، چالش‌های ۴۷۵ واحد تولیدی و صنعتی مورد بررسی دقیق قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: این کارگروه مجموعاً ۷۰۵ مصوبه طی یکسال گذشته را به تصویب رسانده که از این میان، ۵۱۹ مصوبه با موفقیت اجرایی شده و ۱۸۶ مصوبه نیز در مرحله اجرا قرار دارند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان اضافه کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده در جلسات کارگروه، مهم‌ترین موانعی که پیش روی واحدهای تولیدی و صنعتی استان قرار داشته، شامل مسائلی نظیر مشکلات گمرکی، تامین مالی، تعیین تکلیف بانکی، زیرساخت‌ها، تامین اجتماعی و امور مالیاتی بوده است.

احمدی در پایان گفت: در این میان، «تامین مالی»، «تعیین تکلیف مسائل بانکی» و «مشکلات گمرکی» به عنوان اصلی‌ترین چالش‌هایی که در جلسات این کارگروه مورد تمرکز قرار گرفته‌اند، شناسایی شده‌اند.