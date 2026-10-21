گلستان ظرفیت قطب پژوهش استاندارد را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ارژنگ جوادی ظهر چهارشنبه در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد با اشاره به جایگاه راهبردی اطلاعات در جهان امروز اظهار کرد: داده‌های معتبر به یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت کشورها تبدیل شده‌اند و استانداردها در تولید، ارزیابی و تأیید اعتبار این داده‌ها نقشی تعیین‌کننده دارند.

وی با بیان اینکه اطلاعات دیگر صرفاً ابزاری برای تسهیل امور روزمره نیست، افزود: داده‌ها اکنون در تصمیم‌گیری‌های فردی، سازمانی و ملی نقش اساسی دارند و کیفیت تصمیم‌ها تا حد زیادی به صحت اطلاعات و سرعت دسترسی به آن‌ها وابسته است.

رئیس پژوهشگاه استاندارد کشور با اشاره به کاربرد گسترده اطلاعات در زندگی روزمره گفت: از پیش‌بینی وضعیت آب‌وهوا و مسیریابی تا بررسی مشخصات محصولات، میزان مصرف انرژی، ارزش غذایی و سلامت کالاها، بخش قابل‌توجهی از انتخاب‌های ما بر پایه داده‌هایی شکل می‌گیرد که در دسترس داریم؛ بنابراین هرچه اطلاعات دقیق‌تر و معتبرتر باشد، امکان انتخاب و تصمیم‌گیری درست نیز بیشتر خواهد شد.

اعتبار داده‌ها؛ مسئله‌ای فراتر از فناوری

جوادی با هشدار نسبت به پیامدهای استفاده از اطلاعات نادرست گفت: داده‌های غلط می‌توانند افراد، سازمان‌ها و حتی کشورها را به تصمیم‌های اشتباه سوق دهند؛ ازاین‌رو، اطمینان از صحت اطلاعات و اعتبارسنجی داده‌ها تنها یک موضوع فنی نیست، بلکه با منافع عمومی و اقتدار ملی ارتباط مستقیم دارد.

وی سرمایه‌گذاری گسترده کشورها در توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات را نشانه‌ای از اهمیت فزاینده داده‌ها دانست و اظهار کرد: توسعه ماهواره‌ها، سامانه‌های تصویربرداری، زیرساخت‌های پردازش اطلاعات و سرورهای قدرتمند نشان می‌دهد که دسترسی به داده‌های قابل‌اعتماد و توانایی تحلیل آن‌ها تا چه اندازه در معادلات جهانی اهمیت پیدا کرده است.

رئیس پژوهشگاه استاندارد کشور با اشاره به گسترش کاربردهای هوش مصنوعی خاطرنشان کرد: ابزارهای هوشمند با تحلیل حجم گسترده‌ای از اطلاعات، قابلیت‌های متنوعی در اختیار کاربران قرار می‌دهند؛ اما در کنار این ظرفیت‌ها، چگونگی گردآوری، نگهداری، پردازش و استفاده از داده‌ها نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و باید بر اساس ضوابط و استانداردهای مشخص انجام شود.

استانداردسازی باید پیش از فراگیر شدن فناوری‌ها آغاز شود

جوادی با تأکید بر لزوم بازنگری در رویکردهای سنتی استانداردسازی اظهار کرد: در روش‌های متداول، گاهی تدوین استاندارد پس از بروز یک مشکل یا عرضه محصولی جدید آغاز می‌شود؛ درحالی‌که سرعت تحولات فناوری ایجاب می‌کند الزامات و ضوابط لازم پیش از گسترش فناوری‌های نوظهور پیش‌بینی و تدوین شوند.

وی اقتصاد دیجیتال، پلتفرم‌های نوین و هوش مصنوعی را از مهم‌ترین حوزه‌های نیازمند استانداردهای آینده‌نگر برشمرد و افزود: استانداردسازی دیگر نمی‌تواند تنها بر محصولات فیزیکی و زیرساخت‌های سنتی متمرکز باشد، بلکه باید متناسب با تغییرات فناوری و شکل‌گیری شیوه‌های جدید ارائه خدمات توسعه یابد.

رئیس پژوهشگاه استاندارد کشور با اشاره به گسترش خدمات غیرحضوری و وابستگی روزافزون مردم به بسترهای دیجیتال گفت: انجام امور اداری، خرید و دریافت بسیاری از خدمات از طریق پلتفرم‌های دیجیتال رو به افزایش است؛ روندی که ضرورت توجه هم‌زمان به کیفیت خدمات، اعتبار اطلاعات و تدوین استانداردهای متناسب با این فضا را دوچندان می‌کند.

گلستان ظرفیت تبدیل شدن به قطب پژوهش استاندارد را دارد

جوادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های علمی و پژوهشی استان گلستان اظهار کرد: این استان از توانمندی‌های مناسبی برای گسترش فعالیت‌های پژوهشی و توسعه‌ای در حوزه استاندارد برخوردار است و می‌تواند با تقویت زیرساخت‌ها و افزایش حمایت‌ها، به یکی از قطب‌های پژوهشی استاندارد در شمال کشور تبدیل شود.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی، ابراز امیدواری کرد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و حمایت از فعالیت‌های تخصصی، زمینه ارتقای جایگاه استان گلستان در این حوزه فراهم شود.