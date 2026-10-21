استاندارد، کلید توسعه صادرات گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر یوسفی ظهر چهارشنبه در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد اظهار کرد: استاندارد نباید صرفاً یک الزام قانونی تلقی شود، بلکه ابزاری برای افزایش بهره‌وری، جلب اعتماد مصرف‌کنندگان و توسعه حضور محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و بین‌المللی است.

یوسفی با تأکید بر اینکه صرف تولید محصول، موفقیت در بازار را تضمین نمی‌کند، افزود: کیفیت پایدار و رعایت الزامات فنی، از عوامل تعیین‌کننده رقابت‌پذیری در تجارت جهانی است و استانداردسازی می‌تواند به توسعه تجارت، افزایش بهره‌وری و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای هدف کمک کند.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گلستان با اشاره به ظرفیت‌های استان در کشاورزی، صنایع غذایی، صنایع تبدیلی و صادرات اظهار کرد: توجه به استانداردهای کیفی در تمام مراحل تولید، بسته‌بندی، نگهداری و عرضه محصولات، زمینه افزایش ارزش افزوده، کاهش ضایعات و ایجاد اشتغال پایدار را فراهم می‌کند.

وی همچنین مدیریت مصرف انرژی را از عوامل مؤثر بر کاهش هزینه‌های تولید و افزایش توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی دانست و گفت: با جدی‌تر شدن الزامات زیست‌محیطی در تجارت بین‌المللی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و ارتقای بهره‌وری اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

یوسفی با تأکید بر ضرورت تسهیل فرایندهای استانداردسازی برای واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: این فرایندها باید در کنار حفظ دقت و اعتبار فنی، شفاف و متناسب با نیازهای واقعی بنگاه‌های اقتصادی باشند.

وی از آمادگی بخش خصوصی برای همکاری با اداره کل استاندارد گلستان در زمینه آموزش تولیدکنندگان، شناسایی موانع استانداردسازی و ارتقای کیفیت محصولات صادرات‌محور خبر داد و تأکید کرد: تعامل دولت و بخش خصوصی، مقررات قابل پیش‌بینی و حمایت از نوآوری می‌تواند جایگاه محصولات گلستان را در بازارهای ملی و بین‌المللی تقویت کند.